Biella, corsa contro il tempo per trovare una nuova scuola agli allievi della Cerruti

L'edificio in via delle Roggie a Biella per i bambini dai 3 ai 6 anni non non è sicuro. I giochi sono ancora lì, dove sono rimasti quando l'edificio è stato chiuso. Fuori e dentro alla scuola. Sui vetri ci sono ancora gli adesivi allegri delle giornate spensierate dei bambini quando facevano lezione nell'asilo, ma la realtà oggi è ben diversa. In quell'edificio i bimbi non ci entreranno più, perchè non è sicuro. L'inagibilità dell'immobile è stata dichiarata ufficialmente in questi giorni, in seguito a nuovi controlli. E il Comune sta facendo di tutto per trovare una soluzione, per capire dove ospitare i bimbi che a settembre inizieranno l'anno scolastico.

"Non è semplice perchè si tratta di bambini piccoli che hanno bisogno anche di tanto spazio all'aperto - spiega l'assessore all'Istruzione Livia Caldesi - , ma nonostante sia agosto assicuro i genitori che stiamo lavorando alacremente per dare una risposta a loro e alla scuola per l'organizzazione il prima possibile".

Intanto sul sito della scuola c'è ancora una nota a firma della preside Stefania Nuccio: "In merito alle recenti notizie, secondo cui la Scuola dell'Infanzia Cerruti dovrà essere demolita, si comunica che stiamo attendendo istruzioni operative dall'Amministrazione Comunale circa una nuova collocazione, provvisoria, dei nostri alunni. Si prega di pazientare qualche settimana e di evitare di giungere frettolosamente a soluzioni alternative, in quanto l'Amministrazione si sta spendendo per limitare al massimo il disguido. Non appena avremo qualche novità sarà nostra cura pubblicarla tempestivamente.".