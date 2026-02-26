Taekwondo: oro, argento e bronzo per Kwan Biella: prestazioni di rilievo all'Insubria Cup 2026 FOTO

Sabato 21 e domenica 22 a Busto Arsizio si è disputata l’Insubria Cup 2026, competizione di alto livello riservata ai praticanti di Taekwondo dal terzo anno di tesseramento in poi, che ha visto la partecipazione di atleti provenienti anche da Francia, Spagna, Germania e Svizzera.

Per Kwan Biella hanno partecipato sei atleti

Nella giornata di sabato 21 è scesa in campo Irene Buzzano, impegnata nella categoria Junior cinture nere: dopo aver vinto la semifinale per 2 round a 0, ha ceduto in finale conquistando la medaglia d’argento.

Domenica 22, nella categoria Cadetti gruppo D (dal quarto anno di tesseramento in poi), hanno combattuto Alessandro Bagatello e Cheryl Costenaro, entrambi eliminati al primo incontro. Abrar Hiyane ha vinto un primo match molto combattuto, fermandosi però al secondo incontro. Sara Nieddu, alla sua prima gara nella nuova categoria, ha conquistato la medaglia di bronzo grazie alla vittoria nel primo incontro prima della sconfitta nel secondo. A chiudere la giornata Federico Cian, che ha ottenuto la medaglia d’oro vincendo sia la semifinale sia la finale, dimostrando grande lucidità.

A seguire gli atleti erano presenti i coach Igor Umilio e Roberto Fittabile, soddisfatti dei risultati ottenuti e dell’impegno dimostrato in gara.