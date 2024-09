Cerruti in via Carso, genitori in visita alla nuova scuola FOTO

Cerruti in via Carso, i genitori in visita alla nuova scuola, foto chiarini per newsbiella.it

Procedono i lavori che interessano la nuova scuola Cerruti in via Carso, ex Biver Banca. Nei giorni scorsi la preside del Comprensivo Biella tre cui fa capo la scuola. Stefania Nuccio, ha fatto un sopralluogo. Ed ora, assieme al Comune, invita i genitori ad andare a vedere di persona i nuovi spazi, confermando che i bimbi inizieranno le lezioni nelle nuove classi da lunedì 7 ottobre.

"Sono felice di potervi comunicare - scrive in una lettera ai genitori - che la situazione è in linea con i tempi concordati con l’Amministrazione comunale del Comune di Biella. I lavori verranno infatti terminati entro il 30.09.2024 e potremo iniziare a frequentare presso tale sede a partire da lunedì 7.10.2024, per consentire a docenti e ditta di pulizie di allestire gli ambienti in modo decoroso".

"Questa operazione ha visto un lavoro di squadra eccezionale, e i locali di cui disporremo, oltre ad essere a norma per tutte le questioni riguardanti la sicurezza, sono, altresì, molto confortevoli ed adeguati alle esigenze dei nostri piccoli - conclude la dirigente -. Vi invitiamo, pertanto, ad una visita presso la nuova sede Sabato 5 ottobre alle ore 16, in modo da poterVi illustrare dal vivo la situazione. Speriamo in una massiva partecipazione".