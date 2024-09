La campanella è suonata, tutti in classe! FOTO e VIDEO

La prima campanella dopo le vacanze estive oggi 11 settembre è suonata. Tutti in classe gli oltre 17 mila studenti della provincia.

Novità per diversi istituti. Tra questi alla scuola XXV Aprile a Biella Chiavazza, alle elementari, dove i bambini fino a dicembre 2025 faranno lezione in moduli acquistati dal Comune perchè la scuola è interessata da un'importante riqualificazione con fondi del PNRR.

Ad accogliere i bimbi oltre alle maestre emozionate c'erano l'assessore comunale all'Istruzione Livia Caldesi e il dirigente scolastico Lucia Azzolina.

"Sarà sicuramente un anno particolare - ha esordito la preside - . Abbiamo lavorato fino a ieri sera tardi affinchè tutto fosse a posto, per accogliere i bambini nel miglior modo possibile. Ringrazio gli insegnanti e i collaboratori scolastici per il meraviglioso lavoro svolto fino a oggi. Ci aspettiamo qualche cosa da rivedere ma è la normalità in questi casi, e faremo come sempre del nostro meglio".

Novità anche per i bambini della De Amicis, sempre a Biella, che quest'anno saranno invece accolti nei locali della ex Biverbanca in via Carso, dove al momento dell'entrata si sono create importanti code.

Negli stessi locali ma al piano terzo saranno accolti anche i bambini della materna Cerruti che dovrà essere demolita, ma solo da fine mese quando saranno terminati i lavori di adeguamento. Al momento chi aveva necessità di iniziare da oggi è stato accolto agli asili del Villaggio Sportivo e alla Don Sturzo.