Semaforo a chiamata per la sicurezza dei bambini: lavori in corso in via Carso a Biella FOTO

Semaforo a chiamata per la sicurezza dei bambini: lavori in corso in via Carso a Biella

Mentre proseguono i lavori di asfaltatura e di potatura in alcuni punti della città, le ruspe sono al lavoro anche in via Carso. All'altezza dell'ex Biverbanca sono iniziati i lavori per la posa del semaforo a chiamata a servizio delle scuole che hanno trovato spazio nell'ex sede della banca: la De Amicis e materna Cerruti, per quest'ultima in particolare.

"I lavori di posa si concluderanno il 28, ora stiamo attendendo per l'allaccio - spiega l'assessore all'Educazione Livia Caldesi - dopodichè sarà attivato. Si tratta di una scelta che è stata fatta di concerto con la scuola". L'assessore ha un continuo confronto con i papà e le mamme dei bambini iscritti in quelle scuole. E ancora ultimamente le era stato chiesto quando sarebbe stato piazzato.

La decisione era stata resa ufficiale durante uno degli incontri che c'era stato tra il Comune e la scuola e i genitori, lo scorso 2 settembre. Allora la preside del comprensivo Biella 3 Stefania Nuccio, aveva annunciato che il personale della scuola avrebbe assistito i bambini durante l'attraversamento e che si erano già resi disponibile nonni vigile come volontari. In particolare la scelta è dovuta dal fatto che i piccoli della Cerruti usufruiscono del parco della Collodi, e per raggiungerla devono quindi attraversare via trafficata Carso in gruppi consistenti.