Auto contro un palo nella notte al Villaggio La Marmora: conducente si dilegua

Intervento dei Vigili del Fuoco nella notte a Biella, dove intorno alle 00.50 una squadra è stata chiamata ad operare tra via Rosmini e via Cavaglià, nel quartiere Villaggio La Marmora.

La richiesta di intervento è arrivata dalla Questura dopo che un’auto è finita contro un palo della zona. All’arrivo dei soccorritori, però, il conducente si era già dileguato. L’area, priva di illuminazione pubblica in quel tratto, ha reso più complesse le operazioni iniziali di verifica.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo incidentato, evitando ulteriori rischi per la circolazione e per i residenti.

Sono in corso gli accertamenti per risalire al proprietario del mezzo e chiarire la dinamica dell’accaduto.