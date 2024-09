Materna Cerruti: gli iscritti inizieranno l'anno nelle scuole del Villaggio e alla Don Sturzo, FOTO

La materna Cerruti dovrà essere demolita. La notizia è stata data al Comune di Biella a luglio. L'amministrazione ha iniziato la corsa contro il tempo per cercare una soluzione, e il 30 agosto la Banca di Asti ha acconsentito affinchè gli iscritti venissero ospitati nei suoi locali in via Carso, tutte e sette le sezioni. I lavori di adeguamento finiranno però solo il 30 settembre e prima di allora i 60 bambini le sui famiglie non hanno la possibilità di tenerli a casa fino ad allora, saranno ospitati in parte alla materna del Villaggio Sportivo e in parte alla Don Sturzo.

L'organizzazione dell'avvio dell'anno scolastico è stata presentata questa sera, oggi lunedì 2 settembre, alle famiglie alla Marconi alla presenza oltre che della preside Stefania Nuccio e delle maestre delle scuole interessate dai lavori e dagli spostamenti, anche dal Sindaco Marzio Olivero e dall'assessore all'Edilizia Scolastica Livia Caldesi.

"Anche noi non ci aspettavamo una cosa del genere - ha esordito il primo cittadino - ma ringrazio sia la Banca di Asti che le ditte che stanno svolgendo i lavori che hanno capito l'emergenza e ci hanno permesso di fare stare tutte e sette le sezioni assieme. Anche Asl e Vigili del Fuoco che ci hanno dato i permessi nel più breve tempo possibile. I piccoli avranno a loro completa disposizione tutto il secondo piano con un ascensore dedicato alla scuola. Al primo piano ci saranno i bambini della De Amicis al momento interessata dai lavori, e al piano terzo i dipendenti della Banca, ma ognuno avrà il proprio ingresso".

La preside Stefania Nuccio è entrata nel merito dell'organizzazione spiegando che nei giorni scorsi da un questionario diffuso a scuola era emerso che 60 bambini avevano necessità di iniziare subito l'11 luglio. "Ci siamo mossi per tempo e ringraziamo la Don Sturzo e la materna del Villaggio Sportivo che ospiteranno una sessantina di bambini fino a fine mese. Purtroppo non saranno rispettate le sezioni in questo caso, cosa che invece sarà fatta in via Carso. Più avanti vedremo di fare partire anche il pre e il post scuola all'ex Biverbanca". I bambini in via Carso avranno a disposizione il giardino della vicina Collodi dove saranno messi nuovi giochi. La mensa sarà assicurata fin dal primo giorno. "Per raggiungere l'altra scuola i bambini dovranno attraversare la strada - continua la dirigente Stefania Nuccio - ma mi sento di rassicurare le famiglie che l'attraversamento avverrà in tutta sicurezza. Verrà messo un semaforo a chiamata, la segnaletica dovuta, il personale della scuola assisterà i bambini e si sono già resi disponibile nonni vigile come volontari".

L'assessore Livia Caldesi è entrata più nel dettaglio: "Sarà una scuola completamente nuova. Faremo un ascensore apposta per la materna, saranno abbattuti muri, creati nuovi spazi e nuovi servizi igienici adatti ai piccoli. Alla Collodi saranno messi nuovi giochi adatti all'età dei bambini e del trasporto ce ne faremo carico noi, sia verso via Carso che il Villaggio e la Don Sturzo. Altre soluzioni ci sarebbero state, ma solo in questa sede potevamo tenere tutti gli iscritti assieme ed è quello che abbiamo voluto fare. I genitori possono stare tranquilli, avranno a disposizione tutto quello di cui hanno bisogno e ancora di più".