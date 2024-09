Materna Cerruti, il 7 ottobre tutti nella nuova scuola!

"Non chiamiamola più Biverbanca, adesso è il nostro asilo", commenta sorridente il preside dell'istituto comprensivo Biella 3 Stefania Nuccio che ieri giovedì 19 settembre è andata a vedere la nuova scuola in via Carso.

"Sta venendo in gioiellino - spiega - . E' tutto nuovo, a portata di bimbi, con ingressi separati come si era detto. E il Comune ci ha detto che il 7 ottobre, tranne ritardi particolari e intoppi, potranno finalmente iniziare le lezioni nella loro nuova scuola, nella nuova Cerruti".

Anche le famiglie saranno coinvolte: prima dell'inizio delle lezioni saranno infatti invitate a visitare i nuovi spazi. "Stiamo organizzando proprio in questi giorni - conclude la dirigente - un incontro con le famiglie per farle vedere che struttura favolosa è diventata".

Al momento i bambini che non hanno potuto ritardare l'inizio del nuovo anno sono ospitati alla Don Sturzo e al Villaggio Sportivo.