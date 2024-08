La soluzione dal Comune di Biella è stata trovata: la materna Cerruti in via delle Roggie dovrà essere demolita, e i bimbi da settembre andranno a scuola in via Carso, presso l'ex sede Biverbanca diventato con il Covid centro vaccinale.

Scuola e Comune hanno però tanto lavoro da svolgere, e la scuola incontrerà le famiglie dei nuovi iscritti mercoledì 4 settembre alle ore 18 alla scuola dell’infanzia presso il plesso Don Sturzo, via don Sturzo.