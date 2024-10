Adunata 2025, si preparano gli Alpini Biella Centro Vernato: “Vogliamo coinvolgere tutta la cittadinanza”

Novantaquattro anni e non sentirli per gli Alpini di Biella Centro Vernato, che oggi conta 171 iscritti e sono guidati dal capogruppo Filippo De Luca, dal vice e tesoriere Casamiro Milani, e con sede in via Ivrea 14. In onore allo spirito alpino, le penne nere del rione sono impegnate nel volontariato, nell’associazionismo e nell’organizzazione di eventi.

“Collaboriamo con la parrocchia di San Biagio – dice De Luca – la scuola elementare Gromo Cridis e Anfass. Siamo parte attiva nel progetto di volontariato Mani Che Fanno Crescere con Calo Carollo e sua figlia Gaia, amica degli Alpini, che settimanalmente seguono ragazzi disabili. Organizziamo la castagnata per asilo e scuola elementare, distribuiamo panettone, pandoro e vin brulé, dopo la messa di mezzanotte a Natale, e partecipiamo agi eventi del Carnevale del Thes”.

Capitolo Adunata 2025. Il Gruppo Biella Centro Vernato è parte attiva, come spiega De Luca: “Alcuni di noi partecipano al consiglio direttivo impegnato ad organizzare l’evento, ed io sono referente della zona 4 Valle Oropa che comprende 10 gruppi Alpini. L’Adunata è un evento irripetibile per Biella e noi vogliamo coinvolgere tutta la cittadinanza”.