120 Alpini attesi a Valdengo, ecco il programma delle iniziative nei giorni dell'Adunata FOTO

Venerdì 11 aprile si è tenuto a Valdengo il primo appuntamento della serie di eventi che fanno parte della rassegna “Aspettando l’Adunata”. Il coro Genzianella, in un auditorium gremito di pubblico, alla presenza del vicesindaco Elena Boggio Casero, degli amministratori comunali, di molti rappresentanti del Gruppo Alpini di Valdengo, della Pro Loco di Valdengo, del Parroco e di numerosi esponenti delle associazioni valdenghesi, ha presentato un repertorio interamente dedicato agli Alpini.

Durante la serata il gruppo delle “sferruzzatrici”, appassionate di lavori a maglia che si incontrano regolarmente presso la Biblioteca Civica di Valdengo e producono molti manufatti per “Cuore di maglia” (l’associazione nazionale che dona kit di abbigliamento in lana per i bimbi prematuri ricoverati nei reparti di neonatologia degli Ospedali italiani, tra cui il nostro Ospedale degli Infermi), ha consegnato al Gruppo Alpini di Valdengo delle coccarde tricolori e una enorme bandana tricolore, tutto rigorosamente lavorato a maglia. Durante tutta la serata ha predominato un clima festoso, vero preludio all’entusiasmo che caratterizzerà le prossime settimane, durante le quali grazie agli Alpini valdenghesi le strade saranno imbandierate per dare il giusto benvenuto all’Adunata da parte di tutta la cittadinanza.

La sera dell’8 maggio Valdengo ospiterà la Fanfara della Brigata Alpina Julia presso il centro sportivo comunale (l’appuntamento è alle 20.30, come da programma ufficiale dell’Adunata), sera in cui saranno già arrivati i circa 120 Alpini provenienti da varie regioni d’Italia che verranno ospitati qui a Valdengo e a partire dalla quale sarà attivo presso l’area feste di Via Libertà (dove si svolge ogni anno Valdengo in Festa) il servizio di ristorazione (a cura del Gruppo Alpini e del Gruppo Amici Sportivi), per chiunque vorrà gustarne il menù fino alla sera di sabato 10 maggio.

A Valdengo sono state coinvolte anche le scuole, su iniziativa dell’amministrazione comunale e grazie alla collaborazione con il Gruppo Alpini: anche i disegni e gli elaborati degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado di Valdengo, prodotti dopo l’incontro avvenuto a scuola durante il quale gli Alpini hanno spiegato la loro storia e cos’è l’Adunata, arricchiranno la mostra dedicata all’Adunata presso Palazzo Ferrero a Biella.