Cresce l'attesa per l'Adunata, gli Alpini di Brusnengo e Curino si raccontano: “Momento epocale”

Hanno appena compiuto 46 anni e sono già proiettati verso il 50° anniversario, passando per l’Adunata 2025.

Sono gli Alpini di Brusnengo e Curino, nati il 3 settembre 1978, che oggi sono 148. “Non siamo tutti operativi - dice il capogruppo Raffaele Perini – ma siamo tanti e, agosto a parte, ci riuniamo il primo ed il terzo venerdì del mese per organizzare le nostre attività. Il 50° non è un traguardo da poco per una realtà di paese come la nostra”.

Anche le penne nere di Brusnengo-Curino sono al servizio della comunità. “Aiutiamo la casa di riposo – spiega il capogruppo – e abbiamo contatti con le scuole, alle quali, annualmente facciamo offerte di materiale in base alle loro esigenze, oltre ad un aiuto manuale quando ci viene richiesto. Quest’anno abbiamo comprato lavatrice per le elementare, e all’asilo abbiamo portato scatole per raccogliere il loro materiale. A breve ci sarà l’acquisto di una lavagna per le medie”.

Alpini protagonisti anche nell’organizzare eventi. “La castagnata, - precisa Perini - la grigliata a giugno durante la festa patronale di San Pietro e Paolo, i saluti di Natale alla casa di riposo insieme alla Corale di Casapinta e la Pasquetta Alpini alla Madonna degli Angelo a Brusnengo, chiesa che abbiamo contribuito a sistemare”.

La sede degli Alpini è in via Forte a Brusnengo. Inoltre c’è un luogo a cui tengono molto: “Il Parco della Rimembranza sorto nel 2016 – racconta – vicino al Monumento del Gruppo, la pietra creata nel 2002 da Dennis De Rocco nei giardini Alpini d’Italia”.

Per l'Adunata 2025, il gruppo è già organizzato. “Sarà un momento epocale per il territorio. – afferma Perini - Siamo emozionati e ci stiamo impegnando ad aiutare la Sezione di Biella nell’organizzazione. I B&B di Brusnengo e Curino sono già prenotati, anche quello che devono ancora aprire. Oggi abbiamo 40 ospiti che arriveranno da Friuli, Venero e Lombardia, e speriamo aumentino”.

“Ci sono anche eventi già in programma, - conclude Perini - tra cui la camminata notturna del Gruppo di Casale Corte Cerro della Sezione di Omegna, che, il venerdì notte del dell’Adunata, partirà da Omegna verso Biella, con tappa a Brusnengo”. Quanto all’organizzazione interna, il vice è Doriano Passarotto, cassiere Giuseppe Schiesaro, segretario e alfiere Rinaldo Stefani.