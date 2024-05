Alpini, aspettando l'Adunata 2025: la solidarietà e lo sport trova casa a Cossato e Quaregna

Prosegue il nostro viaggio alla scoperta dei gruppi alpini, in vista dell'Adunata 2025 a Biella. Dopo Mottalciata, è arrivato il momento di raccontare la realtà di Cossato e Quaregna che solo due anni fa ha festeggiato i 90 anni di fondazione.

Oggi il gruppo guidato da Moreno Zanin (che nel dicembre 2022 ha raccolto il testimone di Sergio Poletto) conta circa 190 iscritti, tra penne nere, aggregati e amici degli Alpini, da sempre impegnati, in prima persona, nella cura dei propri paesi. Basti pensare che durante l'anno si occupano della manutenzione delle aree verde di due chiesette (San Giovanni in via Tarino e Santa Caterina in via Lavino) e di Cascina Carrubi (insieme ad altri gruppi del Biellese).

Gli Alpini si affiancano poi ad altre associazioni nella realizzazione di eventi sportivi sul territorio, come la recente Corri Cossato che, ad ogni edizione, richiama un gran numero di giovani e runners da tutto il Cossatese. Talvolta gli Alpini varcano i propri confini e prendono parte a manifestazioni provinciali: tra queste, c'è da annoverare sicuramente il Bear Wool Volley, dove vengono preparati ben 6mila panini per le squadre partecipanti al torneo di pallavolo.

Oltre allo sport, c'è spazio anche per la solidarietà, come dimostrano le recenti raccolte fondi a sostegno delle popolazioni colpite da alluvioni e terremoti (Emilia Romagna, Turchia, Siria) o per dire basta alla violenza di genere. Anche la solidarietà trova casa nella sede di via Cesare Battisti 10, con un fitto programma di cene e appuntamenti enogastronomici che ha visto a tavola diversi ospiti d'eccezione, come l'associazione Vedo Voci o la LILT Biella.

Rilevante anche l'apporto della componente femminile del gruppo, che vede in campo 30 donne, tra aggregate a amiche degli Alpini. Inoltre, da molti anni, si rinnova la collaborazione con il Banco Alimentare a favore delle famiglie in difficoltà, unita alla cena solidale con la GS Spolina e alla grigliata con gli ospiti della Casa di Riposo Gallo che, dopo gli anni oscuri della pandemia, è pronta a fare il suo ritorno.

Infine, anche a Cossato e Quaregna, c'è grande attesa per l'arrivo dell'Adunata 2025. “Da un lato c'è l'orgoglio di ospitare tutti gli Alpini d'Italia nella nostra provincia – spiega il capogruppo Zanin – Dall'altro c'è la consapevolezza di andare incontro ad un evento storico che deve riuscire nel migliore dei modi. Sicuramente daremo il nostro apporto affinchè la grande festa continui anche a Cossato: abbiamo in mente tutta una serie di appuntamenti che renderanno speciale la permanenza delle penne nere nel nostro Biellese”.