Alpini, aspettando l'Adunata 2025 si parte alla scoperta dei gruppi del Biellese

Con il “passaggio della stecca” alla sezione di Biella, è iniziato il percorso di avvicinamento alla prossima Adunata degli Alpini, che si svolgerà per la prima volta nella nostra città dal 9 all'11 maggio del prossimo anno. Il capoluogo e le penne nere sono già al lavoro per preparare al meglio una manifestazione destinata ad entrare nei libri di storia degli Alpini di Biella.

Per l'occasione, il quotidiano online Newsbiella.it ha deciso di andare alla scoperta di ogni singolo gruppo biellese della nostra provincia proprio per raccontare a cadenza settimanale aneddoti, curiosità, iniziative e vicende di quella specifica realtà. Un modo, pensiamo, originale per narrare alcune pagine del nostro territorio e avvicinarsi con vivo interesse ad uno degli appuntamenti più attesi del 2025.

Infine, è stata predisposta e preparata una pagina sul giornale per raccogliere tutte le notizie con protagonisti gli Alpini.