Adunata Alpini 2025: il Piazzo chiude al traffico per tre giorni, ecco cosa c'è da sapere

Piazzo chiuso al traffico per tre giorni in occasione dell'Adunata nazionale degli Alpini. Da mezzanotte alle 24, il 9, il 10 e l'11 maggio, il borgo di Biella sarà chiuso al traffico con provvedimento ZTL. Resteranno dunque aperte le strade solamente per i residenti e per chi è provvisto di pass come i commercianti.

E' un provvedimento preso per una serie di ragioni , spiega l'assessore alla Viabilità Giacomo Moscarola. "Saranno tre giorni di traffico molto intenso in città, e c'è il rischio che con il borgo aperto venga preso per una tangenziale, sia dai biellesi stessi che da chi arriva a Biella per l'Adunata, e si creerebbero ancora più code in altri punti della città che è meglio evitare. Nei pressi di piazza Cisterna ci sono delle strettoie che sarebbero un serio problema di circolazione anche per il Piazzo stesso. E un'altra seria questione è quella dell'accoglienza. Il Piazzo è un gioiellino, e vogliamo permettere a chi arriva di goderselo, di visitarlo in tutte le sue parti senza rischiare di venire investiti da chi passa con l'auto".

Quindi senza discussione: al Piazzo a piedi o in funicolare che avrà orari più estesi rispetto ad ora.

Il borgo del Piazzo è anche inserito nella guida all'Adunata tra le attrazioni della città.