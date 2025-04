Biella, Adunata Alpini: 250 richieste per i parcheggi riservati. Scadenza il 18 aprile

C'è tempo fino a domani, venerdì 18 aprile, per fare richiesta in Comune a Biella allo sportello presso l’Ufficio Attività Economiche (1° piano di Palazzo Pella, Via Tripoli 48) per un posto auto per i residenti nella Zona Alpina Verde. Stalli bianchi e blu dovranno infatti essere lasciati sgombri nelle zone pedonali alpine. E di posti ce ne sono ancora, perchè di richieste a ieri ne erano state avanzate appena 250.

“Tante persone vengono qui convinte – spiegano dal Comune – poi quando gli diciamo che nei giorni dell'Adunata, quindi il 9, il 10 e l' 11 maggio, l’auto posteggiata nei parcheggi che mettiamo a disposizione non potrà essere spostata ci ripensano, e preferiscono arrangiarsi diversamente, cercano soluzioni alternative per non essere vincolati a non usare l'auto”.

L’ufficio fisico è aperto al pubblico martedì e venerdì dalle 09:00 alle 13:30, mercoledì dalle 08:00 alle 13:00. È attivo anche uno sportello telefonico disponibile al numero 015.3507640 dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30. Il modulo di Richiesta posto auto è disponibile nell’apposita sezione Adunata Alpini 2025 sul sito del comune di Biella https://comune.biella.it/.../adunata-nazionale-alpini-2025

In questi giorni è anche iniziata la distribuzione nelle buche delle lettere, porta a porta, della guida all'Adunata, un libricino di una sessantina di pagine dove si trovano oltre ai numeri utili e alle mappe, anche l'ordine di sfilamento e le proposte del territorio, gli eventi.

E le scuole? Quando saranno chiuse? Al momento stanno decidendo in ordine sparso: le superiori saranno chiuse venerdì 9 e lunedì 12 compreso, per i turni di riposo degli autisti dopo il tour del force durante l'evento; mentre per quanto riguarda gli istituti comprensivi, al Biella II le scuole chiuderanno venerdì 9, mentre lunedì non verrà solo messo a disposizione lo scuolabus, ma gli allievi torneranno in classe. Stesso discorso al comprensivo di Gaglianico, anche lì le lezioni saranno sospese solo venerdì, mentre per esempio a Lessona saranno chiuse anche lunedì 12, in quanto “Le problematiche di trasporto pubblico si ripercuoteranno inevitabilmente anche sulle utenze che utilizzano il servizio per recarsi al lavoro compresi il personale scolastico insegnate e collaboratori scolastici".