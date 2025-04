Attesi 200 Alpini a Bioglio, Ternengo e Valle San Nicolao nei giorni dell'Adunata: gruppi anche da Roma

Saranno circa 200 (ma i numeri potrebbero lievitare sensibilmente nelle prossime settimane) gli Alpini che avranno ospitalità nei comuni di Bioglio, Ternengo e Valle San Nicolao nei giorni dell'Adunata Nazionale di Biella, in programma il 9, 10 e 11 maggio.

A tre settimane dall'appuntamento storico, sono stati individuati i locali dove saranno accolti i gruppi provenienti dalle province di Treviso, Verona, Bergamo, Roma, Monza e Torino. Saranno presenti anche due Fanfare Alpine (Caldiero e Prezzate), i cui membri troveranno posto nella palestra di Valle San Nicolao. Le altre penne nere saranno collocate negli spazi dell'Arci Brovato di Valle San Nicolao, nella palestra di Bioglio e nelle ex scuole elementari di Ternengo, oltre all'area camper allestita nei pressi della sede ANA di Bioglio.

Definito anche il programma delle manifestazioni, concentrate per lo più nella giornata di sabato 10 maggio: si comincia con il pranzo delle 12.30 nella sede della Pro Loco di Valle San Nicolao, poi alle 15 avrà luogo un carosello tenuta dalla fanfara veneta nel piazzale della chiesa parrocchiale, con Santa Messa finale. Alle 17, si andrà a Bioglio, con ritrovo al monumento dell'Alpino da dove avrà inizio la sfilata con arrivo nella sede degli Alpini. Seguirà il concerto con le due fanfare. In caso di maltempo, l'evento si terrà in chiesa. Infine, alle 19.30, cena in compagnia aspettando l'Adunata 2025.

“Grazie all’intesa con i tre comuni e alla collaborazione con le associazioni siamo riusciti a centrare il nostro comune obiettivo – spiega il capogruppo Renzo Savio - Ricevere nei migliori dei modi i tanti Alpini che prenderanno parte ad un evento storico. I ringraziamenti sono estesi anche al comitato di accoglienza e ai nostri 20 volontari”.