Adunata, nel fine settimana l'allestimento di Biella entra nel vivo

Avanti tutta con l'Adunata degli Alpini: nella giornata di oggi venerdì 18 aprile si sono chiusi i termini per richiedere il posto auto per i residenti nella Zona Alpina Verde. Sono state circa 300 le richieste arrivate agli uffici comunali e nei prossimi giorni gli interessati riceveranno le informazioni utili su dove potranno parcheggiarla in base alle necessità che hanno espresso.

Dopo Pasqua inizierà invece in città l'allestimento delle aree partner e della cittadella, dei campi tenda.

"Nel fine settimana si entrerà nel vivo - commenta l'assessore con delega all'Adunata degli Alpini Edoardo Maiolatesi - . Nei prossimi giorni in città si vedranno davvero grandi cambiamenti, anche se già in questi giorni con le bandiere si respira un'aria diversa, inizia a crearsi una certa atmosfera. Resteranno per ultimi gli impianti sportivi che ancora sono utilizzati. Colgo l'occasione per ringraziare anche i volontari e il personale del Comune che stanno collaborando con gli Alpini. Grazie di cuore a tutti".