Cerrione, Pianta a terra sulla SP 400: intervengono i Vigili del Fuoco

Intorno alle ore 10:00 di questa mattina, domenica 20 aprile, una pianta è caduta sulla Strada Provinciale 400 di Cerrione, in prossimità di Cascina Brocche, ostruendo parzialmente la carreggiata e ostacolando il passaggio dei veicoli.

A seguito della segnalazione sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto al taglio dell’albero e alla rimozione dei detriti sulla strada. Grazie all'intervento degli operatori la via è stata liberata e ora la strada è percorribile in sicurezza. Incerta la natura del cedimento, che dovrebbe essere stata causata dal maltempo degli ultimi giorni, per via del dissesto idrogeologico.

Nelle ultime ore, inoltre, sono molti i volontari che si sono prodigati per far fronte alla situazione emergenziale, offrendo un supporto prezioso nelle operazioni di controllo e ripristino della sicurezza su tutto il territorio biellese. A partire dalla giornata di domani, lunedì 21 aprile, le condizioni meteo dovrebbero stabilizzarsi e il bel tempo tornerà sul Piemonte settentrionale. Alcuni volontari biellesi però, presteranno servizio presso l'area torinese, a sostegno della situazione emergenziale ancora critica nei prossimi giorni.