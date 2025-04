I sapori dell'Adunata ti aspettano da Vaglio Giors: vini, grappe e tradizione.

Da sempre attenta alla qualità e all’identità dei prodotti che propone, Mariella seleziona personalmente vini di forte carattere territoriale, con un occhio di riguardo per le eccellenze piemontesi e toscane. Il risultato è una scelta ampia e di alto livello, in grado di soddisfare anche i palati più esigenti.

Entrando nel suo negozio, si viene subito colpiti dalla varietà delle bottiglie esposte: dai grandi nomi delle migliori cantine italiane, fino a etichette meno conosciute, ma altrettanto pregiate e ricercate. Ogni bottiglia racconta una storia, un territorio, una tradizione.

Ma non è tutto: per rendere l’offerta ancora più completa, Mariella ha deciso di affiancare ai vini un’interessante selezione di liquori e grappe, alcune delle quali introvabili altrove, perfette per un regalo speciale o per concludere in bellezza una serata in compagnia.

Un’occasione perfetta per scoprire nuovi sapori, lasciarsi consigliare e fare festa come solo gli Alpini sanno fare!

Mariella vi aspetta a Zumaglia, in Via 1º Maggio n. 6, prima del bivio per Ronco Biellese, nel suo negozio Vaglio Giors Vini Biella, dove con passione e competenza saprà aiutarvi a scegliere la bottiglia più adatta alle vostre esigenze.

Orario negozio

Lunedì 10.00-12.30

15.30-19.30

Da martedì a sabato 8.30-12.30

15.00-19.30

Per info:

015.561310

vinivaglio@gmail.com