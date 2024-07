Alpini, tra ricorrenze e visite della Taurinense: il gruppo di Sagliano si racconta aspettando l'Adunata

Nuovo capitolo dedicato alla storia dei nostri Alpini, in attesa dell'arrivo a Biella dell'Adunata 2025. Oggi, si fa tappa in Valle Cervo, precisamente a Sagliano Micca, dove il gruppo locale venne fondato nel 1933 per volontà di alcuni reduci della Grande Guerra. Purtroppo, nel volgere di pochi anni, i neosoci furono richiamati al fronte per combattere nel secondo conflitto mondiale.

Tornata la pace, le penne nere riprendono le loro attività nel 1953, con il capogruppo Ettore Zanetti, il cui testimone verrà raccolto nel corso degli anni prima da Leo Vella poi da Gilberto Delleani. In questo periodo, gli Alpini prestano il loro aiuto e sostegno alle popolazioni colpite dalle calamità naturali; inoltre, nel 1982, viene inaugurata la cappelletta dell'Alpe Pessine che, ad ogni festa d'estate, richiama un gran numero di visitatori. Nel 2024 la manifestazione si terrà il prossimo 11 agosto.

Negli anni '80, sotto la guida di Enrico Livorno, il gruppo cresce numericamente grazie ai tanti giovani impegnati nel servizio militare. Con l'arrivo del nuovo millenio, partono i lavori dell'attuale sede di via Mazzini 20, inaugurata il 26 giugno 2005. Nel 2011 la Brigata Alpina Taurinense organizza un "modulo di movimento in montagna" sulle montagne biellesi con il campo sportivo e la sede che diventano, per oltre 10 giorni, il quartiere generale del Reparto Comando e Supporti Tattici.

Dal 2015 al 2018, le penne nere realizzano una serie di appuntamenti a ricordo della Grande Guerra, culminati nella rievocazione storica del 3 novembre 2018, ad un secolo esatto dalla firma dell'armistizio. Infine, nel 2023, sono stati festeggiati i primi 40 anni della Cappelletta dell'Alpe Pessine: per l'occasione, è stato aggiunto un altare in pietra, con la premiazione dei costruttori dell'opera.

Oggi il gruppo conta 151 soci, tra Alpini, Amici e Aggregati, guidati da 4 anni dal capogruppo Enzo Bracchi, affiancato dal vice Giovanni De Francisco e dal segretario Alessandro Spriano, oltre ai consiglieri del direttivo. Tra i suoi iscritti, figurano l'ex capogruppo (e già sindaco) Andrea Antoniotti, oggi consigliere della sezione di Biella, due giovani, in passato volontari del Centro Addestramento Alpini di Courmayer, e l'apprezzato artista Stefano Sartorello.

Tra le numerose iniziative svolte durante l'anno spiccano, oltre alla commemorazione del 4 Novembre, i tanti appuntamenti enogastronomici, in programma prima e dopo il periodo estivo, a Natale e all'inizio del mese di gennaio. Una grande sinergia si registra con le scuole del paese: in aggiunta ai doni consegnati (dolci di Pasqua e alle caldarroste d'autunno), le penne nere accompagnano le nuove generazioni fino al Parco della Rimembranza per riflettere e ricordare la propria storia.

Particolare attenzione viene rivolta anche alla ricerca medica e alla prevenzione: solo sabato scorso si è tenuta, infatti, una cena solidale a favore di AIL. Infine, il prossimo 17 luglio verrà inaugurata la sala storica del gruppo, con concerto della Fanfara Alpina Valle Elvo. E, come in altri paesi, anche a Sagliano si attende con grande emozione l'arrivo dell'Adunata. “Era ora che arrivasse a Biella, gli Alpini se lo meritano – confida il capogruppo Bracchi – Sarà un onore prendervi parte. In quei giorni, ospiteremo la Fanfara di Bergamo”.