Regione, animali da compagnia: ecco le nuove funzionalità sul portale

Sul portale del Sistema Informativo Nazionale degli Animali da Compagnia (SINAC) sono disponibili, per i soli residenti in Regione, nuove e utili funzionalità. Per i proprietari di animali da compagnia piemontesi, infatti, è ora possibile, direttamente online: segnalare il furto o lo smarrimento; segnalare il ritrovamento; segnalare il decesso; consultare la scheda sanitaria; verificare lo stato delle proprie segnalazioni.

L’accesso alla nuova area del portale è possibile tramite identità digitale (SPID, CIE, CNS, ecc.), e ogni cittadino potrà operare esclusivamente per gli animali di cui risulta proprietario. Le segnalazioni registrate dai cittadini saranno poi gestite dal Servizio Veterinario di competenza, che avrà la possibilità di approvarle o rifiutarle. In caso di approvazione l’evento sarà automaticamente registrato in SINAC.

Il portale dedicato ai cittadini è accessibile all’indirizzo https://sinac.vetinfo.it

Si ricorda che la Banca Dati Regionale Animali da compagnia (ARVET), è stata trasferita all'interno del SINAC per raccogliere e gestire i dati di cani, gatti, conigli, furetti e roditori.