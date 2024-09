Alpini, Lessona si racconta: gruppo “giovane”, al fianco della comunità: “Adunata? Sarà una bella esperienza”

Prosegue il nostro viaggio alla (ri)scoperta dei gruppi Alpini biellesi. Questa settimana tocca alla realtà di Lessona, nata per volontà di alcuni soci fondatori nell'anno 1956 e pronta a festeggiare nel prossimo biennio un importante doppio traguardo: le penne nere si apprestano, infatti, a compiere i primi 70 anni di vita in piena attività, con programmi e progetti molto ambiziosi, oltre alla partecipazione attiva alla prossima Adunata nazionale, in programma a Biella nelle giornate del 9, 10 e 11 maggio 2025.

Gli attuali soci sono circa 115 (tra Alpini, Amici e Aggregati) e sono guidati dal capogruppo Enzo Zago (dal 2022), affiancato dai vice Davide Colombara e Paolo Briasco e dal segretario Andrea Sola. Da parecchi anni, il gruppo si ritrova nella sede di via Roma 34, a Lessona, dove vengono avvallate e portate avanti le principali attività da svolgersi sull'intero territorio comunale. Il lavoro comprende anche la manutenzione del Giardino degli Alpini, situato in centro paese, e della Rettoria di San Gaudenzio del 1100.

Inoltre, ogni anno, il gruppo organizza vari incontri come la fagiolata di Carnevale, la processione votiva a San Gaudenzio nel mese di giugno, la festa del gruppo (di scena a luglio) e la sempre più apprezzata castagnata di novembre. L'intero ricavato da queste manifestazioni viene devoluto in gran parte a favore della comunità di Lessona in iniziative lodevoli e meritevoli.

Ora, tra le vie del borgo, si respira grande attesa per l'arrivo dell'Adunata. “Sarà una bella esperienza – confida il capogruppo Zago – Ci vuole applicazione e impegno per realizzare un simile evento. Dal canto nostro sono in ballo diversi progetti. Uno su tutti: realizzare per quel sabato una giornata alpina, con spettacoli, stand enogastronomici e altre attività. A breve, saranno date indicazioni in merito”.