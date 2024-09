Alpini, nell’anno dell’Adunata il gruppo di Zumaglia festeggia il 75° anniversario: la storia

Il 2025 sarà una doppia festa per gli Alpini di Zumaglia che, oltre all’Adunata Nazionale di Biella, celebreranno il 75° anno di fondazione. Oggi le penne nere zumagliesi sono circa 20.

Racconta il capogruppo Alessandro Anselmo: “Noi ci occupiamo di organizzare giornate di festa insieme alla Pro Loco come la fagiolata di Carnevale, castagnate, cene a base di maialino. Inoltre ci dedichiamo al sociale facendo raccolte alimentari e di legna a favore dei bisognosi insieme all’Associazione Fra Galdino”.

Una delle peculiarità del Gruppo è la loro sede. “La nostra sede – spiega Anselmo - è dotata di pannelli solari con cui redistribuiamo l’energia alla rete. Attualmente è in fase di ristrutturazione. Un’attività che ci impegna molto: per questo motivo nell’ultimo periodo ci siamo dedicati meno all’organizzazione di eventi”.

Come tutti i gruppi biellesi, anche gli Alpini di Zumaglia sono entusiasti dell’Adunata 2025 e pronti all’accoglienza. “Oggi - afferma Anselmo - non abbiamo ancora ospiti perché stiamo valutando due location a Zumaglia. Io suono nella Fanfara Alpina Tridentina di Bressanone, per cui non escludo che alcuni ospiti possano arrivare anche tramite la Fanfara”.