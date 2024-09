Adunata 2025, gli Alpini di Borriana si raccontano: “Siamo pronti, abbiamo già 60 ospiti”

Dal 1998 il gruppo Alpini di Borriana è un punto di riferimento per il paese. In questi 26 anni, ha lavorato per abbellire il sagrato della Chiesa di San Sulpizio e ha costruito il monumento ai Caduti nel Giardino San Francesco. Inoltre ha sempre promosso eventi per unire ed allietare la comunità.

“Organizziamo – spiega il capogruppo Giovanni Guadagnuolo – le castagnate per le Festa di San Sulpizio ad inizio ottobre, e per le scuole a fine ottobre. A Natale regaliamo i panettoni ad tutti i bambini di asilo nido, scuola dell’infanzia e primaria, e, a Carnevale, facciamo la fagiolata. Inoltre stiamo pensando si riorganizzare, insieme alla Pro Loco, la Corsa della Passerella, una gara non competitiva che si svolge a fine giugno”.

Oggi Borriana è formato da una ventina di penne nere, con Fulvio Povero vice, Stefano Rossetti tesoriere e Gilberto Maffeo segretario, con sede in piazza Giuseppe Mazzini 80. “All’inizio eravamo molti di più. – dice Guadagnuolo – Negli anni il gruppo si è ridotto con tanti che sono 'andati avanti' ”.

La realtà di Borriana è pronta per l’Adunata 2025, come spiega il capogruppo: “E’ un evento che abbiamo fortemente voluto e siamo contenti di avere contribuito a portarlo a Biella. Ringraziamo la Sezione di Biella per il grande lavoro svolto. Non vediamo l’ora che arrivi qusto appuntamento, previsto per il prossimo anno. Abbiamo già 60 ospiti che provengono da Abano Terme nel Padovano, da Lallio in provincia di Bergamo e dal Trentino: 40 saranno ospitati in palestra e 20 in oratorio dove stiamo valutando di utilizzare altri spazi per tende o camper”.