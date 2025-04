Lauretana celebra gli Alpini con un’edizione limitata

In occasione della 96ª Adunata Nazionale degli Alpini, che si terrà a Biella dal 9 all’11 maggio, l’acqua più leggera d’Europa renderà omaggio all’evento con un’iniziativa speciale: nei bar e ristoranti del territorio che hanno scelto di sostenere l’Adunata, sarà disponibile una bottiglietta in PET 100% riciclabile, in edizione limitata, con un’esclusiva etichetta dedicata alla tradizionale manifestazione.

Orgogliosa delle sue radici biellesi e proiettata verso il mondo, Lauretana celebra con gioia l’Adunata Nazionale degli Alpini a Biella. Questo evento rappresenta una tradizione d’eccellenza, capace di tramandare valori autentici come solidarietà, amicizia e senso di appartenenza.

Il presidente Giovanni Vietti dichiara: “Lauretana accompagnerà l’Adunata con una edizione limitata della mezzo litro, dedicata appositamente all’iniziativa. Questa partnership rappresenta per noi un gesto concreto di vicinanza al Corpo degli Alpini e di valorizzazione del territorio. Siamo orgogliosi di supportare un evento così significativo, capace di riunire persone, storie e valori importanti in un’unica, grande celebrazione collettiva.”