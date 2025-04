Adunata Alpini 2025: a disposizione posti auto per i residenti, come richiederli

Nei tre giorni dell'Adunata nazionale Alpini 2025, il 9, 10 e 11 maggio, la città si prepara ad accogliere circa 400 mila persone, impegnandosi ad offrire servizi all'altezza dell'evento che si profila come uno dei più significativi a livello nazionale dell’anno.

Al fine di tenere sempre aggiornata la cittadinanza su tutte le informazioni riguardanti l’Adunata di maggio, dalla prossima settimana sarà disponibile un documento che sarà sempre aggiornato in tempo reale denominato Vademecum per i cittadini ed ubicato sul sito del comune di Biella. Nel documento sono contenuti anche i numeri di riferimento da contattare per specifiche problematiche.

In particolare il documento riguarderà la viabilità che, come facilmente immaginabile, subirà importanti modifiche, necessarie per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione.

La zona interessata dalla manifestazione è stata suddivisa in due aree contraddistinte da altrettanti colori: l'area verde, denominata Area Pedonale Alpina 1 corrispondente al centro della città e l'area gialla, denominata Area Pedonale Alpina 2.

Area verde – Area Pedonale Alpina 1 – Area compresa fra Viale Cesare Battisti, Via Galileo Galilei, Via Repubblica, Via Tripoli, Via Q. Sella (nelle strade citate si potrà transitare). Quest’area sarà attiva da venerdì 9 maggio 2025 alle 00:00 fino a domenica 11 maggio alle 23:00. Durante i tre giorni di manifestazione non sarà possibile circolare, sostare e spostare i veicoli dalle aree di sosta interne o autorimesse e garage.

Area gialla – Area Pedonale Alpina 2 – Quest’area sarà attiva da domenica 11 maggio dalle 00:00 alle 23:00. Durante la domenica non sarà possibile circolare, sostare e spostare i veicoli dalle aree di sosta interne o autorimesse e garage. Per il dettaglio delle vie si rimanda alla mappa allegata dove poter verificare anche il dettaglio delle possibilità di transito veicolare e dei divieti di sosta.

Lunedì 07 Aprile 2025 verrà aperto (fino al 18 aprile) presso l’Ufficio Attività Economiche (1° piano di Palazzo Pella, Via Tripoli 48) lo sportello che accoglierà le richieste per poter usufruire di un posto auto per nucleo familiare messo a disposizione dal Comune di Biella e destinato ai residenti dell’Area Pedonale Alpina 1 (VERDE). Le richieste saranno evase fino a esaurimento posti disponibili e dando priorità ai residenti in possesso di contrassegno disabili.

L’ufficio fisico sarà aperto al pubblico con i seguenti orari: martedì e venerdì dalle 09:00 alle 13:30 e mercoledì dalle 08:00 alle 13:00. Sarà anche attivo uno sportello telefonico disponibile al numero 015.3507640 attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30.

Sarà possibile trovare il modulo di Richiesta posto auto nell’apposita sezione Adunata Alpini 2025 sul sito del comune di Biella. Si ricorda che l’auto posteggiata nei parcheggi messi a disposizione dal Comune non potrà essere movimentata per tutti i giorni dell’Adunata.

Link al modulo:

https://comune.biella.it/wp-content/uploads/sites/150/2025/04/2025-domanda-assegnazione-posto-auto.pdf

“Stiamo lavorando ancora intensamente - ha commentato il sindaco di Biella Marzio Olivero - nel definire alcuni dettagli, riteniamo che la comunicazione ai cittadini sia di massima priorità e quindi vi invitiamo a consultare per tutte le informazioni il nostro sito dove dalla prossima settimana troverete in homepage il Vademecum per i cittadini che conterrà tutte le informazioni riguardanti i residenti in città. La portata dell'evento è straordinaria e l’organizzazione dovrà essere all’altezza ma confido anche sulla collaborazione di tutti i cittadini. Nei prossimi giorni ci saranno altri momenti di condivisione delle informazioni, nel frattempo vi ricordiamo che abbiamo dedicato un numero Linea Alpina del comune di Biella a cui potete rivolgervi per particolari e specifiche esigenze”.

“L'Adunata nazionale Alpini 2025 è un evento straordinario, numericamente il più importante dell'anno in Italia e pertanto ci stiamo preparando ad affrontarlo in modo adeguato attraverso la predisposizione di misure straordinarie - hanno spiegato gli Assessori delegati Sara Gentile e Edoardo Maiolatesi - In particolare dal punto di vista viabilistico siamo costretti a chiedere collaborazione a residenti, commercianti, lavoratori che quotidianamente vivono il centro e le aree circostanti. Nei tre giorni di Adunata abbiamo predisposto divieti di circolazione e sosta che andranno inevitabilmente ad incidere sulle abitudini delle persone e delle famiglie. Il suggerimento è di considerare l'evento come una vera e propria occasione per vivere la città in modo diverso perché in questi giorni sarà piena di vita, le strade saranno popolate da tantissime penne nere e ci saranno tante iniziative. Per chi avesse comunque necessità di spostarsi invitiamo a consultare le informazioni sul sito del Comune e la mappa con le aree interessate dalla manifestazione”.

Linea Alpina del comune di Biella a cui potete rivolgervi per particolari e specifiche esigenze: 015.3507640 il mercoledì e il venerdì dalle 8.30 alle 12.00.