Concerto a Gaglianico con omaggio a Chet Baker

Sabato 5 aprile, alle 21, presso l'Auditorium Comunale di Gaglianico una serata di grande musica dedicata al grandissimo trombettista Chet Baker che fu uno dei personaggi più amati della storia del jazz.

Nessuno come Felice Reggio, il trombettista “Bakeriano” per eccellenza, poteva portarne testimonianza: Felice infatti fin dal suo apparire in scena nel 1986, ha praticamente dedicato la carriera a Chet, studiandone la musica e collegandosi ai suoi modi, al suo stile.

Trombettista, compositore, direttore d’orchestra , grande specialista e amico del leggendario musicista americano vi racconterà alcuni retroscena ed aneddoti interessanti, dei momenti migliori di una carriera tanto intensa e poetica quanto drammatica.

Felice Reggio in questo imperdibile “Chet is Back” sarà supportato dalla splendida voce recitante di Donatella Chiabrera e da un'ottima sezione ritmica, tra le più importanti della scena jazzistica italiana, formata da: Max Gallo (Guitar), Stefano Profeta (Contrabbasso), Claudio Montagnoli (Drums).

Insieme vi condurranno attraverso un fantastico viaggio nella Storia del Jazz. Ingresso libero. Per info e prenotazioni tel. 3382485262.