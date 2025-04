Alpini in festa a Cerrione per gli 89 anni del gruppo (foto di repertorio)

Alpini di Vergnasco, Cerrione e Magnonevolo in festa per gli 89 anni del gruppo. Il programma di domenica 6 aprile prevede alle 10 il ritrovo nella piazza della chiesa parrocchiale di Vergnasco, dove si terrà la Santa Messa solenne in memoria dei soci “andati avanti”.

La funzione vedrà la partecipazione del Coro ANA Stella Alpina. La giornata si concluderà alle 12.30 con il pranzo sociale nella sede degli Alpini