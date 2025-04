Biella si colora a festa per l'Adunata 2025, da lunedì saranno posizionate le bandiere (foto di repertorio)

La 96° Adunata degli Alpini, che si terrà dal 9 all'11 maggio, si avvicina sempre più per rendere la città e le zone limitrofe accoglienti per i numerosi ospiti che arriveranno in città.

Per questo motivo gli Alpini di Biella provvederanno a imbandierare la città e a partire da lunedì 7 aprile gireranno per le vie della città, suonando i campanelli delle abitazioni, partendo dal centro storico cittadino per consegnare e posizionare Tricolori.

Si tratta di un’iniziativa volta a rendere la città pronta, colorata, cordiale e ospitale. E’ importante che cittadini sappiano che non si raccolgono nè soldi nè offerte per questo servizio, assolutamente gratuito.

Pertanto nulla sarà dovuto ai volontari che consegneranno bandiere e tricolori se non un sorriso e l’attesa di un evento che sarà unico per la nostra comunità.