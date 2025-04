Una shopper per gli Alpini aspettando l'Adunata a Biella

Biella è per antonomasia la capitale italiana del tessile di qualità, una tradizione secolare che ha segnato la storia economica del nostro paese.

In occasione della 96ª Adunata degli Alpini, è stato realizzato, in un numero limitato di copie, uno shopper esclusivo che verrà omaggiato agli illustri ospiti del Consiglio Nazionale degli Alpini. Al suo interno saranno contenuti cadeaux rappresentativi della provincia biellese. Lo shopper è stato confezionato con uno dei tessuti che meglio incarnano la tradizione e lo spirito del tessile biellese: la flanella in lana vergine. Un materiale che affonda le sue radici nella storia, ma che continua a evolversi per rispondere alle esigenze contemporanee.

Questa pregiata flanella nasce dalla combinazione di preziosi filati cardati in ordito e finissimi fili pettinati in trama, tutti rigorosamente prodotti dalla Botto Giuseppe e Figli S.p.A. in Valdilana, a testimonianza dell’eccellenza manifatturiera del territorio.