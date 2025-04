Alpini, gli eventi degli Alpini di Roasio-Villa del Bosco e Brusnengo-Curino raccolgono applausi

Un plauso indistinto è andato ai gruppi Alpini di Roasio e Villa del Bosco e Brusnengo e Curino per gli appuntamenti realizzati nei giorni scorsi aspettando l'Adunata a Biella.

Due realtà che mantengono la loro identità ma che condividono il cammino verso lo storico appuntamento di inizio maggio. Prima un concerto, poi la visita delle scuole di Brusnengo e Roasio alla chiesetta della Madonna degli Angeli di Brusnengo, oltre alla casa di riposo di Brusnengo.

”Tutti eventi – spiegano le penne nere - che rappresentano i valori del nostro cappello. Gli Alpini dei gruppi vogliono anche trasmettere come alcune comunità possano collaborare non per essere i più belli ma per trasmettere i veri valori che la società odierna fatica a trasmettere”.