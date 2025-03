Come si prepara il commercio per l'Adunata a Biella? Ecco le “istruzioni per l'uso” con Confesercenti (foto di repertorio)

Si è svolto venerdì 28 marzo, alle 14.30, a Palazzo Boglietti, a Biella, l'incontro dal titolo “Alpini Biella: istruzioni per l'uso” organizzato da Confesercenti: “L'edizione numero 96 dell'Adunata Nazionale Alpini, in programma nelle giornate del 9-10-11 maggio 2025, sarà un'occasione unica per il territorio che non dovrà farsi trovare impreparato a questo evento di portata nazionale – spiegano da Confesercenti - Darà visibilità alla nostra provincia e avrà risvolti positivi, anche dal punto di vista economico, per molte aziende. Saranno numerose le attività, operanti nei settori commercio, turismo, pubblici esercizi, coinvolte in prima persona”.

Confesercenti del Biellese, presente tra i partner "Amici degli Alpini", supporterà le aziende dei settori interessati durante il percorso di avvicinamento e di preparazione all'evento. Diverse sono le regole e prescrizioni che dovranno adottare gli esercenti, così come necessario sarà, per molti di essi, avere un supporto di lavoratori dipendenti extra per il week-end dell'adunata. In questo contesto si è sviluppato l’incontro di venerdì scorso, al quale hanno partecipato una quarantina di imprese biellesi, dedicato all'approfondimento di questi temi ed in particolare i seguenti. Modalità di gestione del personale dipendente aggiuntivo e tipologie contrattuali applicabili.

Sono state illustrate le tipologie di assunzione temporanea: dal lavoro a tempo determinato al personale extra e di surroga, fino al contratto di prestazione occasionale (voucher) e alla relativa assistenza che Confesercenti fornirà per gestire al meglio tali casistiche. Istruzioni e regole per le attività commerciali e di somministrazione, in particolar modo quelle con sede in Biella: sono state rese le risposte ad alcuni dei quesiti posti dagli esercenti, principalmente in merito alle domande di occupazione del suolo pubblico, alle modalità con le quali sarà consentita la somministrazione, con riferimento alle limitazioni all’interno dell’area pedonale alpina.

Poi sulla convenzione “Amici degli Alpini”, un format già proposto e collaudato nelle città sedi delle precedenti edizioni con il quale, l’esercente si impegna a collaborare alla buona riuscita dell’evento diffondendo il sentimento di partecipazione all’adunata e rappresentando un punto di riferimento per i visitatori. Il commerciante aderente riceverà il kit composto da: bandierina dell’adunata, bandiere tricolore, vetrofanie e locandine “Amici degli Alpini”, copie della “Guida all’Adunata”. L’adesione all’iniziativa ha una quota di partecipazione di €uro 50,00 e prevede inoltre la visibilità dell’esercizio nel sito internet / app ufficiale dell’Adunata Alpini 2025.

“Quello di venerdì scorso è stato il primo evento che, in funzione dell’adunata, ci siamo sentiti il dovere di organizzare a sostegno degli associati e delle loro esigenze organizzative. Non escludiamo altri incontri in prossimità del week-end del 9/11 maggio. In ogni caso, aggiorneremo il nostro sito internet con un blog dedicato, nel quale inseriremo il materiale e le informazioni di supporto” conclude la nota.