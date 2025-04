Angelico Biella: al via la grande liquidazione per trasferimento locali

Una nuova fase per Angelico Biella: parte la grande liquidazione

Lo storico marchio Angelico, simbolo dell’eleganza made in Biella, si prepara a voltare pagina. In vista di un imminente trasferimento dei locali, lo store di via San Filippo 3, nel cuore della città, dà il via a una straordinaria liquidazione che coinvolgerà tutto l’assortimento in negozio.

Dal 7 al 30 aprile, i clienti potranno approfittare di sconti eccezionali fino al 70% su capi di abbigliamento uomo, giacche, pantaloni, camicie, accessori e tessuti firmati Angelico: un’occasione imperdibile per chi cerca stile, qualità e convenienza.

Sconti fino al 70%: un’opportunità da cogliere

Angelico ha deciso di rendere questo momento di cambiamento una vera e propria occasione per i clienti, offrendo la possibilità di acquistare capi della collezione a prezzi mai visti. Il tutto senza rinunciare all’eleganza e alla raffinatezza che da sempre contraddistinguono il brand.

Che si tratti di un abito formale per una cerimonia, di una giacca casual o di un accessorio per completare il proprio look, lo store Angelico di Biella diventa la destinazione perfetta per rinnovare il guardaroba a condizioni vantaggiose.

Dove e quando: tutte le informazioni utili

Indirizzo: Angelico Store – Via San Filippo 3, Biella

Date: dal 7 al 30 aprile 2025

Sconti fino al 70%

I clienti sono invitati a visitare il punto vendita nei giorni e orari di apertura per scoprire da vicino le offerte e lasciarsi ispirare dal fascino senza tempo delle collezioni Angelico.

Un brand biellese che guarda al futuro

Questa liquidazione rappresenta non solo un’opportunità commerciale, ma anche un momento simbolico di passaggio e rinnovamento per Angelico. L’azienda, profondamente legata al territorio biellese, guarda al futuro con l’obiettivo di continuare a innovare nel rispetto della tradizione.

Il trasferimento dello store segna l’inizio di un nuovo capitolo, che promette di portare con sé novità e progetti ambiziosi. Ma prima, è tempo di approfittare di questa occasione irripetibile

STORE: Biella

SITO: https://angelico.it/

MAIL: customercare@angelico.it

INDIRIZZO: Via San Filippo, 3 13900 Biella (BI)

TELEFONO: 015 8132553