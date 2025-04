Oltre 750 Alpini a Vigliano nei giorni dell'Adunata, ci sarà sfilata con concerto

Saranno oltre 750 (ma il numero è destinato a salire nelle prossime settimane) gli Alpini ospitati nel comune di Vigliano Biellese nei giorni dell'Adunata Nazionale di Biella, in programma il 9, 10 e 11 maggio.

A 37 giorni esatti dall'appuntamento storico, sono stati individuati, dal Comune e dalle penne nere, le sedi dove saranno alloggiati i vari gruppi a cominciate dalle tre palestre del paese (comunale e scolastiche), assieme alla struttura coperta dell'Associazione Carrettieri e ai locali di Villa Comotto (già centro anziani), a cui si aggiungono gli attendamenti ospitati nel campo sportivo Aurora, l'area camper posizionata in corso Avilianum e nell'area parcheggio del Comunale (a pochi passi dal comando della Polizia Locale) e nell'oratorio e nel campo da basket dei Salesiani.

La comunità di Vigliano accoglierà moltissime realtà provenienti dai centri del nord e centro Italia, come Mogliano Veneto, Quinto di Treviso, Trevignano, Coia (Udine), Bergamo e Reggio Emilia, oltre ad una rappresentanza dalla vicina Francia. Troveranno posto, dalle sezioni di Cividale del Friuli e Cremona-Mantova, anche la Banda Alpina di Orzano e la Fanfara Alpina Tridentina “Walter Smussi”. Proprio quest'ultima si esibirà alle 18 di venerdì 9 maggio, nell'area allestita presso la chiesa di San Giuseppe Operaio, per il concerto con alzabandiera. Poco prima, alle 15, si terrà la sfilata dei gruppi per le vie di Vigliano, con partenza dalla piazza Comotto (ore 15) e arrivo al Comunale, con tappa in via Marconi e in viale della Rimembranza, con omaggio rivolto ai Caduti.

Pienamente soddisfatto il capogruppo degli Alpini Egidio Giacoia: “Siamo agli sgoccioli di questo grande evento. Si respira una forte emozione, non vediamo l'ora di dare il nostro caloroso benvenuto ai nostri graditi ospiti. È stata significativa anche la risposta di Alpini e Amici, con oltre 35 volontari pronti a collaborare e dare una mano nel servizio di ristoro e accoglienza. Chiunque voglia collaborare, le porte del nostro gruppo sono aperte: vi aspettiamo”.

Sulla stessa linea d'onda anche il sindaco Cristina Vazzoler: “Siamo orgogliosi della fattiva collaborazione tra l'amministrazione comunale e i nostri Alpini per un evento importante come l'Adunata. Auspico che un simile appuntamento abbia una forte ricaduta sul territorio, immediata e successiva all'evento, così da richiamare un gran numero di visitatori nei prossimi anni”.