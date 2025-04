Grande successo per l’inaugurazione della nuova sede di MENDIZZA a Sandigliano in Via A. Gramsci, 232.

Un evento all’insegna dell’innovazione e della crescita ha segnato l’inaugurazione della nuova sede aziendale a Sandigliano lo scorso sabato. Alla cerimonia hanno partecipato numerosi ospiti, tra cui rappresentanti delle istituzioni locali, clienti, fornitori e amici, che hanno voluto condividere questo momento significativo per l’azienda.

La nuova struttura, moderna ed efficiente, rappresenta un importante passo avanti per l’azienda, leader nella fabbricazione di impianti su misura per l’umidificazione industriale e per la depurazione dell’acqua domestica. Il nuovo spazio non solo consentirà di migliorare la produttività e l’operatività, ma offrirà anche un ambiente di lavoro più confortevole e funzionale per il team. Inoltre, con l’apertura del nuovo negozio, saremo ancora più vicini alle esigenze dei nostri clienti, offrendo soluzioni all’avanguardia e un servizio sempre più diretto e personalizzato.

Durante il discorso inaugurale, Riccardo Gottero, titolare che da alcuni anni porta avanti l’azienda di famiglia, ha sottolineato l’importanza di questo traguardo, evidenziando l’impegno dell’azienda verso l’innovazione e la sostenibilità: "Questa nuova sede è il simbolo della nostra crescita e della volontà di investire in soluzioni sempre più avanzate per i nostri clienti. Siamo orgogliosi di poter offrire un ambiente di lavoro all’avanguardia e di rafforzare il nostro legame con il territorio."

Il taglio del nastro è stato seguito da una visita guidata degli spazi, permettendo ai presenti di scoprire la nuova struttura e le tecnologie adottate. La giornata si è poi conclusa con un rinfresco, durante il quale ospiti e collaboratori hanno potuto celebrare insieme questo importante traguardo.

L’inaugurazione della nuova sede rappresenta un ulteriore slancio per l’azienda, pronta ad affrontare nuove sfide e opportunità con una visione sempre orientata al futuro.

Da lunedì a venerdì 8:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00.

Via A. Gramsci, 232 Sandigliano - 13876 (Biella)

Contatti

- Tel. +39 015 541233

- info@mendizza.com

- Facebook: https://www.facebook.com/mendizza.water