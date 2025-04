E' stata trovata per strada, abbandonata, troviamo una famiglia per Stella? FOTO e VIDEO

Stella vedrai che presto tornerai a brillare!!!

Beh il suo nome la dice lunga… una cagnolina davvero speciale, il suo musetto … e quelle orecchiette, la rendono veramente fantastica

Ha un carattere buono, è timida, ma fiduciosa

Appena si accorge che può fidarsi, si scioglie con una carezza



Trovata abbandonata per strada, con i suoi cuccioli, di cui si è occupata con infinito amore e che ora sono stati tutti adottati… tutti tranne lei!

Nessuno vuole regalare tanto amore a chi dalla vita non ha mai ricevuto nulla?

Guardatela, non posso credere che non arrivi al cuore di nessuno!

Chippata, sterilizzata, vaccinata, compatibile con i suoi simili sia maschi che femmine

A curarsi di lei in questo momento è l'associazione Bulli e Pupe con la Coda ODV



Per info

Lorenza ⁨348 938 0804⁩

Silvia 3409087029