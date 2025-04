Lutto tra gli Alpini, è “andato avanti” l'Alfiere di Ponderano Gian Piero Rossetti

Alpini di Ponderano in lutto per la morte di Gian Piero Rossetti, mancato nelle scorse ore all'affetto dei suoi cari.

Classe '49, da sempre penna nera, una volta concluso il servizio militare, è stato per oltre 20 anni l'alfiere di Ponderano: non c'era evento, o manifestazione, dove non era presente con il vessillo del gruppo. Inoltre, è stato stimato e apprezzato consigliere della realtà alpina.

Il Santo Rosario sarà recitato stasera, alle 18, nella chiesa parrocchiale di Ponderano. Sempre qui, avrà luogo il funerale, affidato alle Onoranze Funebri Defabianis, alle 15.30 di domani, 4 aprile.