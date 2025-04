Fondazione Marazzato, esposizione da record per l’edizione 2025 di AMTS

Fondato per raccogliere il testimone di Automotoretrò, manifestazione migrata a Parma dopo aver animato per quasi 40 anni il calendario fieristico torinese, Auto Moto Turin Show torna in questo 2025 con una seconda edizione più ricca e varia, per la gioia degli appassionati d’auto del capoluogo piemontese e di tutto il Nord Ovest.

Per la Fondazione Marazzato, quello con i saloni di Lingotto Fiere, dove la manifestazione si svolge anche quest’anno da venerdì 4 a domenica 6 aprile, è il secondo appuntamento in calendario dopo la riuscita prima volta del Fun Motor Classic a Caresanablot (VC) di metà marzo. Un impegno onorato con particolare entusiasmo, visto che saranno complessivamente ben sette i mezzi della Collezione Marazzato che il pubblico potrà ammirare nel Padiglione 3.

Protagonista principale, per imponenza e fascino, sarà il Fiat 682 N2 cisterna a tre assi Supercortemaggiore, che per la stazza e la livrea gialla non passa davvero mai inosservato nemmeno nelle aree più affollate. Questo mezzo, restaurato alla fine del 2023, è già un autentico ambasciatore delle meraviglie che la Collezione Marazzato riserva ai suoi visitatori affezionati o nuovi, e sarà affiancato dalla stazione di servizio Agip, recuperata e restaurata da un collezionista privato con la collaborazione di Eni, già esposta ad Auto e Moto d’Epoca a Bologna lo scorso ottobre.

Per dare ancora più suggestione a questa installazione classica, la Fondazione Marazzato ha previsto la presenza sullo stand di altri tre veicoli, di cui uno “nuovo”: si tratta di un esemplare di motocarro Guzzi Ercole, vero e proprio veicolo tuttofare prodotto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ai primi Anni ’80, nella livrea Agip Gas.

Questo mezzo farà il suo debutto assoluto dopo un lungo restauro che i responsabili della Collezione Marazzato illustreranno e racconteranno sullo stand per tutta la durata della fiera. Accanto ai due veicoli “in uniforme da lavoro”, la Collezione Marazzato esporrà anche una Fiat 1800 berlina e uno scooter Lambretta 125.

Lo scorcio degli Anni ’60 così rievocato non sarà però l’unica attrazione sullo stand, che ospiterà anche una cartolina in bianco e nero resa magicamente a colori grazie alla tecnologia digitale: sullo stand si potranno anche ammirare due autentiche antichità, i Fiat 18 P e 18 BL risalenti al secondo decennio del ’900, intorno ai quali è stata creata un’installazione virtuale. Grazie ai visori 3D, i visitatori potranno vedere i mezzi calati nell’atmosfera dell’epoca, visitare una vera caserma militare e provare l’ebbrezza di guidare “virtualmente” i due autocarri militari.

Attenta a non lasciarsi scappare l’occasione per celebrare la storia, la Fondazione Marazzato porterà a Torino anche la sua Fiat 600 Zagato già esposta in una piccola rassegna celebrativa alla fiera di Caresanablot. Stavolta, la fuoriserie realizzata dalla carrozzeria milanese sulle forme dell’amatissima utilitaria Anni ’50 sarà esposta allo stand dell’ASI, che ha deciso di festeggiare la Fiat 600 accogliendo nel suo spazio una selezione di esemplari di serie e speciali, incluse rarità come i modelli commerciali e le varianti ricarrozzate dai maestri del dopoguerra.

Con ben sette veicoli, la Fondazione Marazzato celebra la sua più massiccia presenza a una fiera esterna, e si prepara ad accogliere il pubblico al primo dei suoi tre “Porte Aperte” che avranno luogo a partire da giugno nella rinnovata sede di Stroppiana, dove sono conservati i migliori degli ormai oltre 250 mezzi raccolti dalla famiglia Marazzato in 15 anni di passione.

Attraverso questa Collezione, che continua a crescere in valore e varietà grazie ai restauri e a nuove acquisizioni, la Fondazione Marazzato prosegue nella sua missione di diffondere la cultura d’impresa e creare opportunità di sinergia tra aziende, enti e istituzioni, valorizzando il patrimonio industriale e storico del trasporto.

I veicoli della Collezione Marazzato ad AMTS 2025

Fiat 682N Supercortemaggiore 1959 – Autentico gigante simbolo del trasporto pesante italiano negli anni ’50 e ’60, finito di restaurare nel 2023 e oggi uno dei pezzi più rappresentativi della Collezione.

Fiat 18 P 1911 – Autocarro militare, è uno dei veicoli più antichi tra i circa 250 della Collezione Marazzato.

Fiat 18 BL 1915 – Altro esemplare d’epoca militare Anni ‘10, anch’esso protagonista delle esperienze immersive proposte in fiera.

Guzzi Ercole Agip Gas 1960 – Motocarro restaurato in livrea Agip Gas, esposto per la prima volta dopo un lungo restauro.

Fiat 1800 1960 - Elegante berlina d classe medio-superiore

Lambretta D 125 1951 - Antenata dei moderni scooter, molto popolare dei primi Anni '50

Fiat 600 Zagato 1959 – Fuoriserie realizzata dalla nota carrozzeria milanese sulla base della popolare utilitaria degli Anni ’50; fa parte del settore auto della Collezione, una “raccolta nella raccolta” che sta crescendo per numero e prestigio.

Per info:

mezzistorici@gruppomarazzato.com

+39 0161320311

FB/IG Fondazione Marazzato