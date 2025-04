A Valdilana un incontro su api e vespa vellutina

Il comune di Valdilana, in collaborazione con l'Associazione Biellese Apicoltori, organizza una serata informativa per sensibilizzare la popolazione e gli apicoltori sui pericoli legati alla Vespa Velutina, un imenottero invasivo che sta mettendo a rischio le api e l'intero ecosistema. L'evento si terrà venerdì 4 aprile, alle 20.30, presso la Sala Biagi, in via Roma, a Valle Mosso, a Valdilana. Durante la serata, esperti del settore illustreranno come riconoscere questa specie, i danni che provoca e le azioni da intraprendere in caso di avvistamento di un nido. La Vespa Velutina, originaria dell'estremo oriente, è stata avvistata per la prima volta in Francia nel 2005 e, in pochi anni, ha colonizzato vaste aree dell'Europa occidentale. Questo insetto rappresenta una grave minaccia per le api autoctone, fondamentali per l'impollinazione e la biodiversità. La sua presenza compromette anche l'attività degli apicoltori, mettendo a rischio la produzione di miele e il delicato equilibrio ambientale.

Per contrastare la diffusione della Vespa Velutina, è fondamentale che la popolazione impari a riconoscerla e segnali tempestivamente la sua presenza. Durante l'incontro informativo verranno fornite indicazioni su: il comportamento di questo imenottero; i metodi per identificarlo con sicurezza; i rischi per api, ambiente e uomo.

La partecipazione all'evento è aperta a tutti coloro che vogliono contribuire alla tutela delle api e dell'ecosistema. L'informazione e la collaborazione tra cittadini e istituzioni sono strumenti essenziali per affrontare questa emergenza ambientale. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Biellese Apicoltori e da Aspromiele Piemonte, impegnati nella salvaguardia delle api e nella sensibilizzazione sul tema. Per maggiori informazioni, si invita la cittadinanza a partecipare alla serata e a seguire gli aggiornamenti forniti dalle associazioni coinvolte.