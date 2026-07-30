Tante cose da fare a Biella il 31 luglio, il 1° e il 2 agosto

Venerdì 31 luglio
- Campiglia Cervo — Concerto per il 60° anniversario del Gruppo Alpini Valle del Cervo
- Pralungo — Festa "Apparecchiamo la Piazza"
- Biella — "Note d'estate", concerto gospel del Biella Gospel Choir, Piazza Duomo, ore 21:00. patrocinato dalla Città di Biella per Biella Estate
- Candelo — Festa Patronale di San Lorenzo, a partire dalle 18:00. cena con grigliata, fritto di pesce, polenta e merluzzo; musica con DJ Gallux
- Ponderano — Estate Ponderanese 2026: concerto tributo a Vasco Rossi con gli "Asilo Republic", Piazza Alpini d'Italia, a partire dalle 20:00. opening act Overdrive, dj set Gianluca Lanza
- Cossato — Kòs Music Festival: Aperi-Music
- Graglia — Sagra della Madonna di Campra, località Campra, a partire dalle 19:30. grigliata mista e discoteca con DJ Ciuky; ritorno dei coscritti delle leve dal 2000 al 2007, a cura della Pro Loco di Graglia
- Valle San Nicolao — Festa Brovato, 50° anniversario di Arcibrovato, pre-serata funk/soul/blues con Destinée, serata live con Domani Smetto (tribute Articolo 31 & J-Ax).
- Biella — "Biella è Buona", conferenza stampa sull'enoturismo biellese, ore 11:00, La Serra - Banca Patrimoni Sella & C., via Arnulfo 4
- Sala Biellese — Festa Patronale della Madonna della Neve (loc. Bornasco)
- Magnano — Festival Musica Antica, 41ª edizione: "Pas d'Armes", Chiesa Romanica di San Secondo, ore 21-23. Ensemble Instrumentum Vocale
- Biella — Notte Bianca sotto le stelle, Via Italia, dalle 20:00 alle 24:00. Negozi aperti in centro città, a cura dell'Ufficio Attività Economiche del Comune
- Biella (Oropa) — Concerto d'organo: Oropa in Musica
- Valdilana — Spettacolo teatrale-musicale "Carpano... in salsa piccante!"
- Biella — Aperalpino in terrazza, sede sezionale Alpini, via Ferruccio Nazionale 5, a partire dalle 18:30. a seguire spaghettata
- Biella — Cinema all'aperto: rassegna "Sogno di una notte al Chiostro"
Sabato 1° agosto
- Portula (fraz. Castagnea) — "The Lodger", proiezione all'aperto sotto le stelle
- Campiglia Cervo — Corsa podistica e festeggiamenti per il 60° anniversario del Gruppo Alpini Valle del Cervo
- Callabiana — Festa "Agosto a Callabiana"
- Piedicavallo — "Gir dal Burun", passeggiata guidata tra borghi e sentieri, a partire dalle 14:00, con la guida Leonardo Jon Scotta. Anello di 4 km sulle mulattiere dell'Alta Valle Cervo, a seguire ristoro
- Ponderano — Estate Ponderanese 2026: concerto tributo a Jovanotti con gli "Jovanotte", Piazza Alpini d'Italia, a partire dalle 20:30. opening act On Board e Rust & Mud, dj set Michele Belli
- Candelo — Festa Patronale di San Lorenzo, a partire dalle 14:30. Memorial Folla Mauro (gara di scala 40), cena e serata con "Francesco e i Blue Dream"
- Brusnengo — Inaugurazione dell'Asilo Nido "Giuliano Emilia", ore 17:00, via Carlo Verzone 25. taglio del nastro, benedizione della struttura e momento conviviale
- Rosazza — Concerto del Coro di Tavigliano "Le voci del Sabato Sera", Chiesa Parrocchiale, ore 21:00. diretto da Alessandro Lamantia, a cura della Pro Loco di Rosazza
- Tavigliano — Bürsch in Festival: spettacolo teatrale "Tavigliano 1901: troppi acquedotti per un solo paese", Chiesa Parrocchiale, ore 20:45-23:00. testo di Danilo Craveia, regia di Simona Romagnoli, con Tatiana Cazzaro, Christian Ferrari e Mattia Pecchio; musica di Gabriele Ferro e Stefano Temporin
- Miagliano — "Il paese delle streghe", spettacolo itinerante
- Cossato — Kòs Music Festival: Piazza Tempia
- Graglia — Sagra della Madonna di Campra, a partire dalle 19:30 costine alla birra e serata con l'orchestra "Liscio Simpatia"
- Valle San Nicolao — Festa Brovato, tutta la serata techno music e anni 90 commerciale, format "Le Cave".
- Zumaglia — Manifestazione ciliegi , ore 17:30 Giardini Zumaglini, autorganizzata e apartitica.
- Sala Biellese — Festa Patronale della Madonna della Neve (loc. Bornasco)
- Pettinengo — Evento benefico "Notte Blu": paella e sangria nel parco, Villa Piazzo, ore 20:00 a cura di ANGSA Biella APS a sostegno della Casa per l'Autismo
- Magnano — Festival Musica Antica, 41ª edizione (replica), Chiesa Romanica di San Secondo, ore 21-23
- Biella (Oropa) — Visita serale "Oropa sotto le stelle": la cupola illuminata, ore 21:00. visita alla terrazza panoramica e al ciborio di Gio Ponti
- Viverone — Lezione di yoga: risveglio sul lago, Area Verde Punta Becco, ore 8:30-9:30. A cura della Pro Loco di Viverone
- Campiglia Cervo (fraz. Oretto) — Lezione di yoga all'aperto: La Bürsch, a partire dalle 9:30. Con Francesca Perazzone, a seguire Brunch del Benessere
- Viverone — Gara di nuoto: 54ª Traversata del lago, a partire dalle 14:30 dal Molo di Anzasco, arrivo a Viverone
- Biella (Oropa) — Visita guidata al Sacro Monte di Oropa, Patrimonio UNESCO, ore 15:00-16:30
- Zubiena — Karaoke Night con Gianluca Live, "Il Comignolo", Casale Filippi 1, orario non indicato sulla locandina
- Biella — Cinema all'aperto: rassegna "Sogno di una notte al Chiostro"
Domenica 2 agosto
- Campiglia Cervo — Cerimonia conclusiva per il 60° anniversario del Gruppo Alpini Valle del Cervo
- Callabiana — Festa "Agosto a Callabiana"
- Pettinengo — "Dalle Alpi Biellesi alla Sardegna", inaugurazione mostra di fischietti
- Ponderano — Estate Ponderanese 2026: concerto tributo ai Pooh con i "Poohnto Fermo", Piazza Alpini d'Italia, a partire dalle 20:30
- Candelo — Festa Patronale di San Lorenzo, a partire dalle 19:00, cena e serata musicale con "For Ever Yung"
- Biella (Chiavazza) — "2 d'Aust", festa del Gruppo Alpini Chiavazza, ore 20:00, cortile dell'Oratorio Parrocchiale di Chiavazza. Aperitivo di benvenuto e spiedo bresciano
- Pollone — Festa "Pizza in Piazza", Piazza San Rocco, a partire dalle 18:00. Santa Messa, poi pizza dal forno a legna, a cura della Pro Loco di Pollone
- Miagliano — "Il paese delle streghe", spettacolo itinerante
- Coggiola (Santuario del Cavallero) — "Piantumma la frasca al Cavalè", festa della Madonna delle Nevi del Cavallero, a partire dalle 10:30. apertura del Santuario, yoga, attività per bambini, pic-nic, processione e Santa Messa cantata dal Coro "Le Betulle"
- Graglia — Sagra della Madonna di Campra, a partire dalle 19:30. paella e serata "Disco Revival"
- Valle San Nicolao — Festa Brovato, pre-serata funk/soul/blues con Destinée, serata disco dance con "Gigi l'Altro" tribute show. piatto del giorno costata alla griglia
- Sala Biellese — Festa Patronale della Madonna della Neve (loc. Bornasco): 9° Raduno Auto e Moto d'Epoca
- Campiglia Cervo (fraz. Magnani) — Visite guidate eccezionali al Parco di Villa Magnani, ore 11:00-12:20, giardino ottocentesco dei fratelli Roda, su prenotazione
- Sala Biellese — "In bici si può giocare", evento ciclo-ludico per famiglie, Future is Nature Playground, ore 10:00-16:00, gratuito. Bicicletta propria e casco obbligatori
- Biella (Oropa) — Visita guidata e concerto "Il Canto dell'Anima": Suoni in Movimento, Basilica Antica, a partire dalle 20:30. con Sergio Patria (violoncello) ed Elena Ballario (pianoforte)
- Biella (Oropa) — Passeggiata naturalistica nella conca di Oropa, ore 10:00-11:30, ritrovo al Piazzale della Busancano
- Piatto (Bielmonte) — Gara di "Disc Dog" in Oasi Zegna, Parterre di Bielmonte, ore 10:00-18:00. 5ª tappa del Campionato Nazionale CSEN e Campionato Italiano FIDASC
- Biella (Oropa) — Visita guidata "Oropa e i suoi Tesori", ore 11:00-12:30. Basilica Antica, Appartamenti Reali e Museo dei Tesori
- Tavigliano (Bocchetto Sessera) — Visita guidata all'alpeggio: "Domeniche in Alpeggio", Agriturismo Alpe Moncerchio, ore 9:00-12:00
- Viverone — Mercatino degli Hobbisti, viale Lungo Lago zona Porticciolo, ore 10:00-18:00. a cura della Pro Loco di Viverone
- Campiglia Cervo (fraz. Oretto) — Mercatini d'Estate La Bürsch, ore 11:00-17:00. Produttori e artigiani locali, street food, musica e cocktail
- Biella — Cinema all'aperto: rassegna "Sogno di una notte al Chiostro"
MOSTRE
- Piedicavallo — "Valle Cervo - Per non dimenticare 2020-2025", mostra fotografica
- Magnano — Mostra "Tutto a posto" (Matteo Negri), Chiesa Parrocchiale, 25 luglio-23 agosto. Festival di Arti Visive Fuoriprogramma 2026
- Magnano — Mostra "Maybe this could quench my thirst" (Luca Campestri), Chiesa di Santa Marta, 11 luglio-2 agosto (ultimo giorno domenica 2 agosto), 16:30-19:30. a cura di Marta Cereda
- Campiglia Cervo (fraz. Oretto) — Mostra "Valle Cervo, appunti" (Andrea Dalla Fontana e Nadia Azzoni), La Bürsch, dal 21 giugno al 30 agosto, 8:00-18:00
- Valdilana — Mostra "Luccicanza" di Chiara Camoni, Casa Zegna, dal 24 maggio al 22 novembre, domeniche 11:00-17:00 (ad agosto aperto tutti i giorni). a cura di Ilaria Bonacossa
- Pray — Mostra "Ido Novello, il poeta che dipingeva emozioni astratte"
- Pettinengo — Mostra "Transumanza: l'arte nella migrazione" (Corinna Wollf), Villa Piazzo, dal 17 luglio al 13 settembre, 9:00-19:00. a cura di Pacefuturo
- Pray — Mostra "Di carta e di cotone. Il Biellese delle cartiere e dei cotonifici"
- Donato — Mostra sull'acqua, Centro di Documentazione sull'Emigrazione, dal 5 luglio all'11 ottobre, 14:30-18:30. "Chiare, fresche e dolci. Le nostre acque: una ricchezza"
- Donato — Mostra fotografica in memoria di Don Alberto De Toni, Biblioteca comunale, dal 21 giugno al 29 agosto, martedì 15:30-17:30 e sabato 10:00-12:00. ingresso gratuito
- Sala Biellese — Mostra "Ritrattə Partigiane", Casa della Resistenza, dal 5 luglio al 18 ottobre, domenica 10:00-12:00 e 15:00-18:00
- Masserano — Visite guidate al Palazzo dei Principi, tutti i fine settimana, dal 14 marzo al 1 novembre, ore 15:00-18:00. visite guidate alle 15, 16 e 17
- Biella (Oropa) — Mostra dedicata a Maria Bonino
- Campiglia Cervo (San Giovanni d'Andorno) — Mostra delle opere di Giorgio Marinoni, Santuario di San Giovanni d'Andorno, fino a domenica 2 agosto, sabato 15:00-18:30, domenica 10:00-12:30 e 15:00-18:30
- Rosazza — Mostra sul battesimo in Alta Valle del Cervo