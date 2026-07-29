Agosto a Callabiana, cucina, musica e spettacoli dal 1° al 15 agosto

Dal 1° al 15 agosto torna “Agosto a Callabiana”, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco che animerà l’Area Festeggiamenti di frazione Valle con nove giornate dedicate alla cucina, alla musica e alla convivialità.

L’appuntamento di maggior richiamo è in programma giovedì 6 agosto, quando alle 22.30 salirà sul palco Tony Esposito, in concerto con Evolution 80. L’ingresso sarà libero e, a seguire, la serata proseguirà con la musica de Il Cocker.

La proposta gastronomica spazierà dai piatti della tradizione piemontese alle specialità di mare. Nel corso della manifestazione saranno serviti gran bollito misto, cacciucco, panissa, plin al tartufo, paella valenciana, fritto misto di paranza, fritto alla piemontese e polenta in diverse varianti. Disponibile in molte occasioni la grigliata mista.

Il menù comprenderà inoltre braciole, salsiccette, spiedini, würstel e sottofiletto di vitello, oltre ad antipasti misti, pastasciutta, patatine fritte, insalata, porchetta alla romana, formaggi e dolci. Carni e salumi saranno selezionati presso la Macelleria Mosca di Biella, mentre le patatine verranno preparate al momento con patate fresche di produzione italiana.

Alle proposte della cucina si affiancheranno le serate danzanti con Il Cocker, Dj Simo L, Dj Michele Belli, Albi B., Dj Fonta, Paul Clarke e Radio Gran Paradiso.

Il programma

Sabato 1° agosto

Dalle 19.30 gran bollito misto con bagnét verde e patata lessa, accompagnato dalla grigliata mista. Alle 22 si balla con Il Cocker.

Domenica 2 agosto

Dalle 19.30 cacciucco e grigliata mista. Alle 22 musica con Dj Simo L.

Giovedì 6 agosto

Dalle 19.30 panissa e grigliata mista. Alle 22.30 concerto a ingresso libero di Tony Esposito con Evolution 80. A seguire, serata danzante con Il Cocker.

Sabato 8 agosto

Dalle 19.30 plin al tartufo e grigliata mista. Alle 22 si balla con Dj Michele Belli e Albi B.

Domenica 9 agosto

Dalle 19.30 gran fritto misto di paranza, il “Padellone del mare”, con alici, triglie, merluzzetti, gamberi e calamari. Alle 22 musica con Dj Fonta.

Martedì 11 agosto

Dalle 19.30 paella valenciana e grigliata mista. Alle 22 si balla con Il Cocker e Paul Clarke.

Giovedì 13 agosto

Dalle 19.30 gran fritto alla piemontese con milanese, cervella, salsiccia, fegato, zucchina, semolino, mela e amaretto. Alle 22 intrattenimento con Radio Gran Paradiso.

Venerdì 14 agosto

Dalle 19.30 polenta concia, polenta e gorgonzola, polenta e cinghiale, oltre alla grigliata mista. Alle 22 si balla con Dj Simo L.

Sabato 15 agosto

La giornata conclusiva sarà dedicata al 45° Raduno dei Callabianesi e degli Amici di Callabiana. Alle 10 sarà celebrata la Santa Messa, al termine della quale verrà offerto un aperitivo a tutti i fedeli.

Il servizio ai tavoli inizierà alle 19.30. Non si accettano prenotazioni e non è previsto il servizio da asporto; sarà possibile tenere i posti per i propri amici fino all’inizio del servizio. Nelle serate dedicate ai grandi fritti la griglia non sarà attiva.

Tutte le manifestazioni si svolgeranno al coperto nell’Area Festeggiamenti di frazione Valle.

Per maggiori informazioni:

Pro Loco Callabiana

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Tel: 379 270 2873