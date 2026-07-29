Torna a Biella la "Pigiama Run": tutto pronto per la quinta edizione FOTO

Venerdì 18 settembre torna a Biella la Pigiama Run, la corsa-camminata non competitiva promossa dalla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori a sostegno dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie.

L’iniziativa, nata nel 2019 su impulso di LILT Milano, raggiunge la settima edizione nazionale e coinvolgerà oltre 35 località italiane nell’ambito del Gold Ribbon, il mese dedicato alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici. Per Biella sarà la quinta edizione di un evento cresciuto negli anni fino a diventare un momento molto partecipato di sport e solidarietà. Nel 2025 la manifestazione ha registrato 2.124 presenze, contribuendo al sostegno dei bambini e dei ragazzi biellesi malati di tumore e delle loro famiglie attraverso il progetto Alveare Amico.

La novità di PIGI

La principale novità del 2026 è PIGI, l’orsetto scelto come mascotte ufficiale della Pigiama Run. Il suo significato richiama il gesto simbolico alla base dell’iniziativa: indossare il pigiama per una sera per sentirsi vicini a chi è costretto a portarlo ogni giorno in un letto d’ospedale.

PIGI sta attraversando l’Italia con il tour “Road to Pigiama Run”, da Palermo a Milano, per raccontare i progetti sostenuti dalla manifestazione. Dopo le tappe estive di Palermo, Terni, Pescara e Aosta, arriverà anche a Biella all’inizio di settembre per conoscere il progetto Alveare Amico e accompagnare la città verso l’appuntamento del 18 settembre.

Il sostegno ad Alveare Amico

A Biella, il ricavato delle iscrizioni sarà destinato ad Alveare Amico, il progetto continuativo di LILT Biella rivolto ai bambini e ai ragazzi del territorio malati di tumore e alle loro famiglie. All’interno di Spazio LILT è presente un ambiente dedicato all’accoglienza e al sostegno dei nuclei familiari, con servizi gratuiti e un accompagnamento concreto durante il percorso della malattia.

La corsa-camminata è aperta ad adulti, bambini, famiglie, gruppi, associazioni sportive, camminatori e runner. Sarà inoltre possibile partecipare in modalità “Anywhere”, correndo o camminando autonomamente da qualsiasi luogo d’Italia.

Il programma del 18 settembre

L’appuntamento è fissato a Spazio LILT, in via Ivrea 22. Il Village aprirà alle 17 con musica, attività e momenti di intrattenimento, mentre alle 19 partirà la Pigiama Run, con partenza e arrivo nella stessa sede.

Sono previsti due percorsi, di circa quattro e sei chilometri, entrambi adatti a partecipanti di ogni età.

La manifestazione ha ottenuto il patrocinio del Comune di Biella e della Regione Piemonte e fa parte del calendario delle Corse Solidali, grazie alla collaborazione delle realtà territoriali.

«La Pigiama Run è diventata per Biella un appuntamento atteso e profondamente sentito – sottolinea la presidente di LILT Biella, Rita Levis –. Partecipare significa stringersi attorno ai bambini e ai ragazzi che affrontano un tumore e alle loro famiglie, trasformando una serata di festa in un gesto concreto».