Maltempo in arrivo, a Pralungo rinviato l’evento “Apparecchiamo la piazza”

Rinviata per maltempo l’evento dal titolo “Apparecchiamo la piazza”, messa in campo dal comune di Pralungo, in collaborazione con i negozi di piazza Martiri. L’appuntamento è stato spostato alle 18 di venerdì prossimo, 31 luglio. Per l’occasione, i commensali porteranno un tavolo e delle sedie per abbellirlo secondo il loro gusto. Se qualcuno non l’avesse lo staff sarà ben lieto di procurarlo, in attesa dell’aperitivo e della cena, in programma per le 19.

Nel corso di serata sarà possibile acquistare deliziose specialità locali presso i negozi del paese attendendo la premiazione finale del tavolo meglio allestito, valutato per eleganza, gusto e originalità. Sarà presente anche un intrattenimento musicale, a partire dalle 21.