Buona la prima per l'indifferenziato ogni 15 giorni: Miagliano risponde e l'amministrazione riduce i costi

A poche settimane dall'introduzione della raccolta dell'indifferenziato ogni 15 giorni e della rimodulazione dei giorni di raccolta, i primi risultati confermano la bontà della scelta adottata dal comune di Miagliano. Il primo passaggio si è svolto senza particolari criticità e con una risposta positiva e responsabile da parte dei cittadini, dimostrando che il nuovo modello è sostenibile e condiviso dalla comunità.

"Desidero ringraziare – commenta il sindaco Alessandro Mognaz - tutti i cittadini per il senso civico e la collaborazione dimostrati. Il contenimento dei costi ottenuto è il risultato delle scelte dell'amministrazione ma anche e soprattutto dell'impegno di chi ogni giorno differenzia correttamente i propri rifiuti. Personalmente credo che il risultato più importante non sia nemmeno la riduzione del costo ma la dimostrazione che una comunità informata, coinvolta e consapevole sa andare oltre dubbi e resistenze iniziali, contribuendo in prima persona al successo di un cambiamento".

L'obiettivo delle modifiche introdotte era contenere l'aumento dei costi del servizio e incentivare una maggiore differenziazione dei rifiuti. Nel 2025 il costo complessivo del servizio era pari a circa 95.000 euro. Senza interventi correttivi, le previsioni per il 2026 indicavano una spesa prossima ai 100.000 euro, con conseguente aumento della pressione sulla TARI. Le misure adottate hanno invece consentito di scongiurare l'aumento previsto e di ridurre il costo complessivo del servizio a circa 90.000 euro, con un risparmio di circa 10.000 euro rispetto allo scenario senza interventi e di circa 5.000 euro rispetto al 2025.

A favorire questo risultato ha contribuito anche l'importante attività di informazione e sensibilizzazione promossa dall'amministrazione attraverso la distribuzione dei calendari, le informative porta a porta, l'assemblea pubblica, il sito internet e i canali social istituzionali nonchè il dialogo costante e diretto tra amministratori e cittadini, che caratterizza la giunta Mognaz. Un percorso che ha permesso ai cittadini di comprendere le ragioni del cambiamento e adottare fin da subito comportamenti corretti.

“L'amministrazione rinnova quindi il proprio ringraziamento alla cittadinanza: i primi risultati dimostrano che, quando comunità e istituzioni lavorano insieme, è possibile migliorare il servizio, contenere i costi e creare le condizioni per una TARI sempre più sostenibile” conclude Mognaz.