Nuova Assauto arriva a Valdengo con un nuovo showroom dedicato a MG e Maxus FOTO e VIDEO

È stata aperta recentemente la nuova sede di Nuova Assauto in via Roma 2 a Valdengo. A trovare esposizione nel nuovo showroom, i veicoli dei marchi MG e Maxus. La necessità di inaugurare una sede proprio a Valdengo nasce da un semplice bisogno: quello di avvicinarsi sempre di più alle esigenze dei propri clienti, in particolare a quelli del cossatese e della zona di Valdilana.

“Sono veramente lieto di annunciare questa novità: per noi è un passo importante. Quella di Valdengo è una sede che è adibita principalmente all’esposizione dei veicoli MG e Maxus, mentre quella storica di Gaglianico, in via Cavour 75, rimarrà di riferimento per l’assistenza”, ha spiegato Michele Pavan, uno dei titolari dell’azienda. Infatti, nello showroom di Valdengo si trovano esposti i veicoli MG e quelli del nuovo marchio acquisito dall’offerta di Nuova Assauto: Maxus.

<figure class="image"> </figure>La gamma MG offre svariati modelli e tipi di motorizzazione, dal tradizionale motore termico o ibrido alle nuove alimentazioni elettriche. Si tratta di un marchio che nell’ultimo decennio ha conosciuto una forte crescita, che lo ha portato a raggiungere 50.000 immatricolazioni nel 2025. La gamma, totalmente rinnovata, propone vetture che godono di un elevato rapporto qualità-prezzo. Tra le auto in esibizione, anche la nuova MG4 Urban, una vettura 100% elettrica, dalla linea compatta e con un’alta versatilità.

<figure class="image"> </figure>Il nuovo marchio di Nuova Assauto a trovare spazio nel nuovo showroom è invece Maxus, un brand che si occupa di veicoli commerciali. Pensato per supportare le esigenze di professionisti e aziende, mette a disposizione una vasta gamma di veicoli che agevolano l’andamento del business quotidiano. Tra i modelli attualmente in esposizione presso la sede di Valdengo, il Pick-Up T60, il Delivery 7 e il Delivery 9.

<figure class="image"> </figure>L'apertura dello showroom di Valdengo rappresenta quindi un ulteriore passo nel percorso di crescita di Nuova Assauto, che amplia la propria presenza sul territorio per offrire un servizio sempre più vicino alle esigenze di clienti, professionisti e imprese del Biellese.