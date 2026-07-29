PonderArt, a Ponderano la mostra collettiva “Viaggio nel colore”

Il Comune di Ponderano presenta “PonderArt – Viaggio nel colore”, mostra collettiva di pittura in programma dal 5 al 13 settembre 2026 nel Salone Polivalente di via Mazzini 25.

L’esposizione riunirà le opere di Roberto Caccia, Giacomo Basso, Piergiorgio Doimo, Dina Millo, Gianni Poma e Valeria Quaregna.

L’inaugurazione è prevista per sabato 5 settembre, dalle 17 alle 18.30. La mostra sarà aperta anche domenica 6 settembre, dalle 16 alle 18.30, mentre resterà chiusa lunedì 7 e martedì 8 settembre. Da mercoledì 9 a domenica 13 settembre sarà visitabile ogni giorno dalle 16 alle 18.30.

L’appuntamento è promosso dal Comune di Ponderano e ospitato negli spazi del Salone Polivalente.