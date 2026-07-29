“The Lodger” sotto le stelle: Hitchcock e la musica di Ezio Bosso

Sabato 1° agosto, alle 21.30, nel prato della chiesa parrocchiale Madonna della Neve di Castagnea, a Portula, sarà proiettato all’aperto “The Lodger”, celebre film muto di Alfred Hitchcock.

Ad accompagnare le immagini sarà il Quartetto d’Archi Hitchcock, che eseguirà dal vivo e in sincrono la colonna sonora composta da Ezio Bosso. La formazione è composta da Rachele Checcucci e Chiara Sticchi ai violini, Laura Domenis alla viola e Gerardo Scavone al violoncello.

L’appuntamento rientra nelle attività sostenute da Fondazione Zegna nell’ambito della collaborazione con Obiettivo Orchestra, progetto formativo della Scuola APM di Saluzzo realizzato insieme alla Filarmonica Teatro Regio Torino.

L’ingresso è a offerta libera. Saranno disponibili alcune sedute, ma si consiglia di portare un plaid e un repellente per insetti. Al termine della serata, gli Amici di Castagnea offriranno una tisana al pubblico. In caso di maltempo, la proiezione si svolgerà al coperto.