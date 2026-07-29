Sagliano Micca, Case Code celebra la festa patronale di San Vincenzo Diacono FOTO

Come da tradizione, domenica 26 luglio si è tenuta la Festa Patronale San Vincenzo Diacono a Case Code, nel comune di Sagliano Micca. È ormai un appuntamento immancabile, non solo per chi abita questa piccola frazione, ma anche per chi si sente legato a quei luoghi. Quest’edizione ha visto numerosi partecipanti, non solo provenienti dal Biellese, ma anche da altre province del Piemonte, dalla Lombardia e dalla Svizzera. Presenti anche il Vicesindaco di Miagliano Mauro Vinetti e il Consigliere Comunale di Sagliano Micca Anna Cristina Saggiorato.

Come ogni anno, la festa ha avuto inizio con la Santa Messa delle 11, celebrata da Don Italo Molinaro, che, originario della Valle Cervo, è giunto appositamente da Lugano per tenere viva questa tradizione. La celebrazione ha avuto luogo, come sempre, nella chiesetta di San Vincenzo, tra allegria, condivisione e musica, elementi che non possono mai mancare durante quest’evento. Al termine della Santa Messa, i più giovani hanno allestito un banchetto di beneficenza, proprio accanto alla storica fontanella di Case Code.

La località di Case Code è nota in Valle Cervo per il detto in piemontese che la contraddistingue. Lo si trova trascritto sul muretto al di sopra della fontanella della piazzetta principale, su cui si affaccia la chiesa: “Ca di Cue, nte che n’ora na val due”, ovvero “Case Code, dove un’ora ne vale due”. È qui che la festa ha sempre avuto luogo, accogliendo chiunque desideri prendervi parte e confermandosi ancora oggi una ricorrenza molto partecipata dalla comunità.