Alpini Biella: il pellegrinaggio è rinviato al 30 agosto

Il Pellegrinaggio sezionale 2026 dell’ANA di Biella, in programma a Pian della Ceva e al Monte Camino, è stato rinviato a causa delle previsioni meteorologiche.

L’appuntamento, inizialmente previsto per domenica 26 luglio, è stato riprogrammato per domenica 30 agosto. La decisione è stata comunicata dalla sezione biellese dell’Associazione Nazionale Alpini attraverso i propri canali ufficiali. Alla giornata prenderanno parte Alpini, aggregati e Amici degli Alpini, riuniti nel ricordo dei Caduti e di quanti sono andati avanti.