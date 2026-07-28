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EVENTI | 28 luglio 2026, 08:40

Alpini Biella: il pellegrinaggio è rinviato al 30 agosto

Alpini Biella: il pellegrinaggio è rinviato al 30 agosto

Alpini Biella: il pellegrinaggio è rinviato al 30 agosto

Il Pellegrinaggio sezionale 2026 dell’ANA di Biella, in programma a Pian della Ceva e al Monte Camino, è stato rinviato a causa delle previsioni meteorologiche.

L’appuntamento, inizialmente previsto per domenica 26 luglio, è stato riprogrammato per domenica 30 agosto. La decisione è stata comunicata dalla sezione biellese dell’Associazione Nazionale Alpini attraverso i propri canali ufficiali. Alla giornata prenderanno parte Alpini, aggregati e Amici degli Alpini, riuniti nel ricordo dei Caduti e di quanti sono andati avanti.

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G. Ch.

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